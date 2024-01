O Bitcoin (BTC) ganhou mais de 7% em 1º de janeiro, subindo acima da região de valor de US$ 45 mil. Matrixport prevê aumento do Bitcoin para US$ 50 mil este mês, citando potencial aprovação de ETF à vista por volta de 10 de janeiro.

Enquanto isso, uma nova criptomoeda meme, Memeinator (MMTR), busca superar o mercado de altcoins depois de emergir como uma das principais ICOs de 2023.

Bitcoin mira US$ 50 mil

O último relatório da Matrixport mostra que o BTC manteve uma taxa de financiamento elevada, confirmando a perspectiva otimista dos investidores enquanto aguardam a aprovação de um fundo de Bitcoin negociado em bolsa. Além disso, uma possível temporada de altcoins pode estar iminente, já que o indicador de dominância do BTC caiu para 50,3%.

Os atuais aumentos de preço indicam menos vendedores, já que a emissão de Tether permanece inativa. A taxa de financiamento está em alta, atingindo +66%. Isso mostra que os compradores de posições longas estão pagando uma taxa anual de 66% para manterem suas posições em relação às posições curtas.

Source – Matrixport

O mercado futuro e a compressão do mercado à vista provavelmente impulsionarão o Bitcoin além da área de valor de US$ 50 mil até janeiro de 2024. Alguns esperam que o principal ativo atinja essa meta até o final de janeiro, na primeira semana.

Desenvolvimentos positivos como a aprovação do ETF BTC, o halving de abril de 2024 e a melhoria da economia global prepararam o terreno para altas significativas para o Bitcoin. Isso veria as altcoins explodindo, e o MMTR está entre os ativos preparados para movimentos de preços notáveis.

Memeinator – principal projeto ICO de 2023

Memeinator é uma moeda meme recém-lançada e seu sucesso na pré-venda a posiciona entre as alternativas que dispararão na próxima corrida de touros. Embora as criptomoedas com tema canino sejam criticadas devido à falta de utilidade e ao marketing pouco inspirador, o MMTR quer eliminar os memes baratos abaixo da média, pois visa a capitalização de mercado de bilhões de dólares.

Memeinator emergiu como o principal ICO dos projetos em 2023, juntando-se a 2024 como um dos ativos de criptomoeda mais promissores.

Previsão MMTR

O Memeinator se estabelece como um projeto dominante no mundo cripto, e seu sucesso na pré-venda atesta isso. A combinação de inteligência artificial e blockchain provavelmente verá o MMTR explodir para níveis recordes.

Considerando seu impressionante status de ICO, o Memeinator provavelmente terá sucesso no futuro. Uma recuperação ampla do mercado e os objetivos finais do projeto (limpar o setor de moedas meme para as gerações futuras e atingir US$ 1 bilhão em capitalização de mercado) significam um caminho tranquilo para que o preço do MMTR atinja US$ 1.

Você pode encontrar mais informações sobre o Memeinator em seu site oficial.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.