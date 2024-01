No início de 2024, Solana (SOL) emergiu como pioneira, ultrapassando o Ethereum em volume de stablecoin e dominando o interesse de pesquisa. Simultaneamente, Pullix, uma futura exchange híbrida, fez sucesso com sua pré-venda de token PLX “Trade-To-Earn”.

Vamos explorar esses desenvolvimentos significativos que têm cativado a atenção tanto de entusiastas quanto de investidores de criptomoedas.

Solana ultrapassa Ethereum em volume de stablecoin

Em um avanço monumental, Solana ultrapassou o Ethereum em volume de transações de stablecoin. Embora o Ethereum continue a ser a cadeia mais dominante no que diz respeito ao valor total de mercado das stablecoins emitidas, de acordo com dados da DeFilama, a quantidade de transações de stablecoin realizadas no Ethereum nos últimos sete dias ultrapassou a realizada no Ethereum, de acordo com dados da Artemis.

Screenshot of Stablecoin transfer volume on Artemis terminal

De acordo com as informações da Artemis, o volume de stablecoins transacionados em Solana nos últimos sete dias é de aproximadamente US$ 103 bilhões, em comparação com os US$ 90,87 bilhões do Ethereum.

The volume of stablecoin transferred on different chains in the last 7 days

Antes aclamada como uma “assassina do Ethereum”, a Solana solidificou sua posição como uma player de blockchain formidável, exibindo crescimento notável e engajamento do usuário. O ecossistema vibrante da blockchain, marcado por atividades que vão desde a febre das inscrições até a mania das memecoins, contribuiu para esse marco.

O aumento do volume de stablecoins na Solana destaca sua crescente popularidade, com traders encontrando valor em sua infraestrutura robusta e ofertas diversas, incluindo a memecoin BONK em alta e o telefone Solana Saga. Airdrops como o Jito Airdrop e o surgimento de exchanges descentralizadas (DEX) na Solana também impulsionaram a ascensão da blockchain, elevando sua capitalização de mercado além de $50 bilhões. Esse impulso posiciona o SOL como um jogador proeminente no mercado de criptomoedas.

Solana (SOL) ultrapassa Ethereum na busca do Google

Além da habilidade transacional, a Solana ultrapassou o Ethereum em termos de interesse de busca, indicando uma mudança na curiosidade dos entusiastas de criptomoedas. Dados do Google Trends revelam que, de 17 a 23 de dezembro, o termo “Solana” obteve uma pontuação de interesse de busca mais alta do que “Ethereum” em várias regiões, incluindo Espanha e Filipinas.

Esse aumento no interesse de busca pode ser atribuído às recentes conquistas da Solana, incluindo a superação da capitalização de mercado da Ripple’s XRP e da Binance’s BNB. A valorização do preço da blockchain, as exchanges descentralizadas registrando mais de $28 bilhões em volume apenas em dezembro e a expectativa de próximos airdrops de tokens têm contribuído para esse aumento significativo no interesse pela Solana.

Pullix (PLX): nova altcoin disputando com SOL o primeiro lugar

Em meio à empolgação em torno de Solana (SOL), Pullix (PLX) emergiu como uma candidata notável.

Pullix, uma inovadora exchange híbrida programada para ser lançada em janeiro de 2024, está preparada para revolucionar o cenário de negociação, mesclando perfeitamente características de exchanges centralizadas e descentralizadas. A plataforma aborda questões críticas, como problemas de liquidez em DeFi, oferecendo uma solução unificada para os traders.

No coração do ecossistema da Pullix está o token PLX, apelidado de a primeira criptomoeda “Trade-to-Earn” do mercado cripto, que está atualmente em fase de pré-venda. O token permite que os usuários ganhem recompensas instantâneas por negociar na plataforma e completar desafios. A pré-venda do PLX gerou um burburinho significativo, com analistas prevendo um aumento de 580% durante a pré-venda e um aumento potencial de 100x no lançamento.

O mecanismo exclusivo de compartilhamento de receita do token PLX diferencia a Pullix, permitindo que os detentores de tokens lucrem com a receita diária da exchange e ganhem uma renda passiva fixa. Ao incentivar os utilizadores a fornecer liquidez, a Pullix pretende aumentar a liquidez e oferecer preços mais competitivos em comparação com outras plataformas, atraindo ainda mais traders para o seu ecossistema.

Conclusão

No cenário em constante evolução das criptomoedas, o desempenho estelar de Solana e a abordagem inovadora de Pullix significam uma mudança em direção à inovação e plataformas centradas no usuário.

O domínio de Solana no volume de stablecoin e no interesse de pesquisa, juntamente com o sucesso de pré-venda da Pullix e a introdução do token PLX, demonstram o dinamismo e o potencial do mercado de criptomoedas.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.