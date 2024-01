Os preços do Tezos (XTZ) sobem, mas as preocupações com as ações do NFT e DeFi permanecem

O preço do Tezos manteve-se bastante bem na quarta-feira, com as criptomoedas oscilando lateralmente. O token XTZ subiu para US$ 1,10, seu ponto mais alto desde 19 de abril. Ele saltou mais de 78% desde o ponto mais baixo em 2023, dando-lhe um valor de mercado de mais de US$ 1 bilhão.

Crescimento da Tezos desacelera

Tezos é uma rede blockchain líder conhecida por suas parcerias substanciais. A empresa tem parcerias com Manchester United, McLaren, Misfits Gaming e Ubisoft.

Esses são os principais players em seus respectivos setores. O Manchester United é um dos melhores times de futebol da Premier League inglesa (EPL), enquanto a McLaren é um time de ponta na Fórmula 1. A Ubisoft é uma das principais empresas de jogos do mundo, com títulos como Assassins Creed, Avatar e Prince of Persia.

Ainda existem preocupações sobre o impacto dos enormes orçamentos de marketing nas empresas da indústria criptográfica. Por exemplo, a Crypto.com é provavelmente o maior anunciante, mas a sua quota de mercado diminuiu. Escrevi recentemente sobre a Velas , uma empresa de blockchain que foi a principal anunciante da Ferrari na temporada de 2022.

Os dados mais recentes mostram que a Tezos não beneficiou substancialmente destas parcerias. Os dados em seu site mostram que o número de contratos em seu ecossistema diminuiu nos últimos meses.

Foram movimentadas mais de 3,3 milhões de transações em dezembro, ante 2,5 milhões em novembro. Estas transações oscilaram entre 3,9 milhões em fevereiro do ano passado e 2,5 milhões em agosto.

Contagem de transações Tezos

A participação de mercado da Tezos na indústria de Tokens Não Fungíveis (NFT) também é bastante pequena. Dados do CryptoSlam mostram que as vendas totais de NFT caíram 8,14% nos últimos 30 dias, para US$ 902 mil. Tem menos de 4.000 vendedores e compradores no total. Em contraste, o Bitcoin movimentou mais de US$ 869 milhões no mesmo período.

A participação de mercado da Tezos na indústria de Finanças Descentralizadas (DeFi) também é bastante pequena. A rede tem um valor total bloqueado (TVL) de apenas US$ 65 milhões. A maioria desses ativos está em Youves, Tezos Liquidity Baking e KordFi.

Previsão de preço Tezos

Gráfico XTZ por TradingView

O gráfico diário mostra que o preço do token XTZ tem apresentado tendência de alta nos últimos meses. Esta recuperação não se deve ao seu crescimento interno. Em vez disso, faz parte da temporada contínua de altcoins. Permaneceu acima das médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 100 dias.

O Índice de Força Relativa (RSI) continuou subindo enquanto o indicador MACD se movia acima do ponto neutro. Portanto, os técnicos sugerem que a moeda continuará subindo à medida que os compradores visam o principal ponto de resistência em US$ 1,47, a maior oscilação em fevereiro do ano passado.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.