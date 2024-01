Previsão do preço do alumínio: preparação para a volatilidade no curto prazo

Os preços do alumínio permaneceram no limite após outra série de números económicos fracos esta semana. Dados do TradingView mostram que o preço spot do alumínio estava sendo negociado a US$ 2.300 por onça na quinta-feira, muito abaixo da alta da semana passada de US$ 2.392. Permanece 14% abaixo do seu ponto mais alto em 2023.

Desafios de oferta e demanda

O preço do alumínio recuou após os números relativamente fracos do PMI industrial da Ásia e de outros países industrializados. Na China, o maior consumidor, os dados do National Bureau of Statistics (NBS) revelaram que o PMI da indústria transformadora recuou para 49 em Dezembro.

A mesma tendência aconteceu nos Estados Unidos, onde um relatório do ISM mostrou que o PMI industrial subiu ligeiramente para 47,4. Na Europa, o valor do PMI também ficou abaixo de 50. Uma leitura do PMI abaixo de 50 é geralmente um sinal de que o setor industrial não está indo bem.

Os preços do alumínio tendem a acompanhar as tendências nas indústrias de manufatura e construção. Isso porque ele é utilizado na fabricação de itens como esquadrias, peças de aviões e automóveis, utensílios e latas, entre outros.

O alumínio também tende a acompanhar a política monetária global. Caiu em 2023, à medida que os bancos centrais dos EUA e da Europa intensificaram a sua campanha de aumento das taxas de juro. O Fed subiu para um máximo de duas décadas de 5,50%, enquanto o Banco Central Europeu (BCE) subiu para um máximo histórico.

As altas taxas de juros afetam os preços do alumínio porque impactam o consumo e a atividade manufatureira. Há sinais de que a Fed irá adiar os seus cortes nas taxas à medida que a crise no Médio Oriente continua. Num comunicado divulgado na quarta-feira, Tom Barkin, do Fed, disse que o Fed poderia até aumentar as taxas este ano.

Entretanto, o alumínio tem registado um excedente de oferta, ajudado pela forte produção russa. Isto explica por que o armazenamento nos armazéns da London Metal Exchange (LME) tem se acumulado. Embora os países ocidentais tenham anunciado sanções à Rússia, os compradores estrangeiros ainda podem comprar o seu alumínio.

Olhando para o futuro, os preços do alumínio poderão ter um bom desempenho, ajudados por uma recuperação da economia global, à medida que os bancos centrais começarem a flexibilizar as políticas. Isto explica por que os preços do minério de ferro dispararam acentuadamente nos últimos meses.

Além disso, o metal será apoiado pelo crescimento das indústrias civil e de defesa. Além disso, espera-se que a indústria automobilística tenha um bom desempenho este ano, impulsionada pelos veículos ICE e elétricos. Numa nota recente, analistas do ING disseram :

“A nossa perspetiva de curto prazo permanece neutra ou pessimista para a procura, e não prevemos uma recuperação substancial antes do segundo trimestre de 2024, que deverá ser o ponto de partida para os cortes nas taxas da Fed dos EUA.”

Previsão de preço do alumínio

Passando para o gráfico diário, vemos que o preço do alumínio tem estado num clima de recuperação constante nas últimas semanas. Recentemente, no entanto, o preço recuou à medida que as preocupações com a economia da China diminuíram. Neste recuo, o alumínio caiu abaixo do nível de suporte principal de US$ 2.362, a maior oscilação em 2 de outubro.

O alumínio permanece acima das médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 25 dias. Também está se aproximando da primeira resistência da ferramenta Andrews Pitchfork. Portanto, suspeito que o metal terá alguma volatilidade no curto prazo e depois se recuperará nos próximos meses. Mais vantagens serão confirmadas se o preço subir acima da máxima acumulada no ano de US$ 2.391.

