Celsius provoca sinais confusos ao anunciar planos de desembolsar US$ 468 ETH

O credor de criptografia Celsius quer desfazer suas participações em Ether para cobrir os custos de seu plano de reestruturação. A empresa de criptografia em apuros diz que os fundos arrecadados serão usados para pagar seus credores.

Celsius will unstake existing ETH holdings, which have provided valuable staking rewards income to the estate, to offset certain costs incurred throughout the restructuring process — Celsius (@CelsiusNetwork) January 4, 2024

A decisão da Celsius ocorre depois que o Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova York aprovou seu plano de reestruturação em novembro. O plano incluía a criação de uma nova entidade focada na mineração e estaqueamento.

Celsius pediu falência em julho de 2022, no auge da turbulência criptográfica, em um ano em que sua colega Voyager Digital seguiu um caminho semelhante. A exchange cripto FTX também entrou em colapso, com os fundos dos investidores presos.

Controla quase um terço da ETH na fila de retirada de piquetagem

Copy link to section

A mudança de Celsius é significativa para a segunda maior criptomoeda do mundo. Dados da empresa de análise de blockchain Nansen mostram que Celsius controla 206.300 ETH, ou quase um terço do ETH, na fila de retirada de piquetagem. A ETH está avaliada em cerca de US$ 468 milhões. A empresa já enviou mais de 30.000 ETH para Fireblocks de custódia criptografada nos últimos sete dias.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Consequentemente, o desempacotamento do Ether levantou suspeitas sobre o potencial dumping de tokens nos mercados, afetando potencialmente o preço da criptomoeda. No entanto, alguns acreditam que isso realmente colocará a ETH em uma trajetória positiva nas próximas semanas. O usuário X WazzCrypto compartilhou suas opiniões com seus mais de 6.500 seguidores, apontando que a saída de Celsius da ETH apostada representa um enorme fardo para o token.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Embora o preço do ETH tenha mudado pouco no momento desta publicação, as recompensas de apostas Celsius têm sido um dos fatores associados ao sentimento negativo em relação ao ETH nos últimos meses. Como tal, a retirada dos tokens poderia melhorar o ânimo da ETH e aliviar a recente pressão de venda.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.