O Bitcoin teve um tremendo 2023 e parece bem posicionado para ter um forte 2024 também, considerando que se espera que a SEC aprove um ETF Spot Bitcoin em breve.

A visão de Jim Cramer sobre Bitcoin

Na verdade, o famoso investidor Jim Cramer disse recentemente no “Squawk on the Street” da CNBC que “o Bitcoin não pode ser morto”.

Ele elogiou o “retorno notável” que a maior criptomoeda do mundo em valor de mercado apresentou no ano recém-concluído. Isso foi cerca de 12 meses depois que ele disse “Eu não tocaria em criptomoedas nem em um milhão de anos”.

Cramer mudou de ideia em relação ao Bitcoin principalmente porque um ETF Spot agora parece uma questão de “quando” e não de “se”. Uma vez aprovado, tal fundo negociado em bolsa provavelmente gerará enorme interesse institucional no BTC, desbloqueando assim sua próxima etapa.

Mas será que o Bitcoin vai se recuperar numa espécie de vácuo? Não é provável. Por que – porque é um termômetro. Seus ventos favoráveis tendem a se refletir também em outras criptomoedas. Um desses nomes que também pode se beneficiar desse efeito cascata é a Pullix.

Pullix é uma exchange de criptomoedas híbrida

A equipe por trás de Pullix se propôs a resolver o problema de liquidez que você normalmente encontra em uma exchange DeFi.

Eles combinaram os pontos positivos de uma exchange centralizada com os pontos positivos de uma exchange descentralizada para criar uma exchange cripto híbrida chamada Pullix.

O que é ainda mais interessante sobre a Pullix é que não é apenas mais uma exchange de criptomoedas comum. Na verdade, ela tem sua própria criptomoeda nativa chamada “PLX”. Portanto, você pode considerar a Pullix essencialmente como um investimento que provavelmente é adequado para aproveitar a esperada força no espaço de criptomoedas em 2024.

O PLX está atualmente custando US$ 0,07 na pré-venda em andamento. Você pode descobrir maneiras de investir nisso em algumas etapas fáceis em seu site neste link.

Manter PLX pode significar renda passiva

“PLX” é único por ser a primeira criptomoeda “trade-to-earn”. Portanto, a Pullix em si é uma exchange híbrida. E você recebe uma recompensa por negociar nela.

Para tornar as coisas ainda mais lucrativas para seus usuários, a Pullix até compartilha uma parte de sua receita com aqueles que possuem sua criptomoeda nativa. Isso representa uma emocionante nova forma de renda passiva fixa.

A Pullix já levantou mais de $2,7 milhões até agora em sua pré-venda. Isso significa que a ideia de uma exchange de criptomoedas híbrida, o modelo de “negocie para ganhar” e tudo mais que a criptomoeda PLX tem a oferecer está sendo bem recebida pela comunidade cripto.

Isso normalmente tende a ser um sinal revelador de um token cripto que tem potencial para se valorizar significativamente em termos de preço no futuro. Interessado em saber mais sobre a Pullix e o token PLX? Clique aqui para visitar o site do projeto.

Pullix (PLX) está comprometida com a segurança

A Pullix está se saindo bem na pré-venda também porque a exchange híbrida se concentra especialmente em segurança. Ela oferece as mesmas fortalezas de segurança de uma exchange centralizada, mas a custódia dos ativos ainda permanece com você.

O token PLX também pode ser um ótimo investimento porque custa US$ 0,07 apenas no momento da escrita. Portanto, um potencial investidor não teria necessariamente que quebrar o banco para obter exposição a ele. Observe que o próximo aumento de preço do token Pullix está programado para daqui a 11 dias, conforme o site.

E, claro, há uma série de outros ventos favoráveis que deverão fazer o espaço cripto brilhar em 2024. Estes incluem a mudança do banco central dos EUA para cortar as taxas de juros e a redução da oferta total de Bitcoin pela metade.

Tudo isso também pode beneficiar o token PLX, considerando que é uma criptomoeda em sua essência. Você pode se aprofundar na Pullix e no token PLX clicando aqui.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.