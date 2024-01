2022 foi um ano de desastre para o espaço criptográfico, pois escândalos e colapsos resultaram num aumento significativo nas saídas. Mas então chegou 2023 e junto com ele, o interesse pelas criptomoedas.

E agora 2024 parece bem posicionado para outro ano forte, especialmente porque a Securities & Exchange Commission deverá aprovar em breve um ETF Spot Bitcoin que impulsionará o interesse institucional na indústria de criptomoedas.

Infelizmente, porém, por cerca de US$ 45.000, o Bitcoin pode não ser um investimento adequado, ou melhor, viável para muitos que estão interessados em criptomoedas.

Para esses investidores, existem três moedas meme – ApeMax, CorgiAI e Memeinator – com potencial de recuperação em 2024. Vamos explorar cada uma delas individualmente.

ApeMax

ApeMax é a primeira criptomoeda Boost-to-Earn do mundo. Este modelo exclusivo de staking permite que os detentores ganhem recompensas por “impulsionar” quaisquer entidades que desejarem.

O acesso ao ApeMax é imediato assim que a criptomoeda meme é adquirida. De acordo com David Kemmerer, o CEO da CoinLedger:

Com o sistema mais gamificado do ApeMax, penso que esta é uma moeda que irá atrair a atenção e, portanto, valorizar em 2024.

ApeMax está atualmente em pré-venda que até agora arrecadou cerca de US$ 1,8 milhão, sugerindo forte demanda. O que há de mais interessante sobre essa moeda meme é que seu preço aumenta uma vez a cada 24 horas – o próximo está programado para daqui a 18 horas.

CorgiAI

CorgiAI é uma plataforma que oferece exposição ao rápido crescimento das moedas meme e também da inteligência artificial.

O projeto utiliza IA para desenvolver um gerador de memes. Sua comunidade descentralizada usa o token nativo homônimo como meio de troca.

A CorgiAI registrou um recorde na última semana de dezembro, mas recuou desde então, o que pode ter criado uma oportunidade para investir nesta criptomoeda. A CorgiAI tem um valor de mercado de cerca de US$ 600 milhões no momento.

Observe que a Statista prevê que a inteligência artificial crescerá dez vezes como mercado entre agora e o final de 2030. Esse é o tipo de crescimento que você pode aproveitar com a CorgiAI.

Assim como a CorgiAI, o Memeinator é outra moeda lançada recentemente para aproveitar o rápido crescimento da IA.

Memeinator

Memeinator define sua missão como domínio total do espaço meme. E como planeja fazer isso? Ele usa inteligência artificial para caçar moedas fracas na internet e eliminá-las para tornar as moedas meme mais seguras e atraentes para investidores sérios.

Em questão de meses, a pré-venda do Memeinator arrecadou cerca de US$ 3,0 milhões, o que sugere que sua missão está repercutindo bem na comunidade de investimentos. O MMTR será lançado em exchanges de criptomoedas notáveis após a pré-venda, o que normalmente tende a resultar em valorização de preços.

E há outros ventos favoráveis que podem ajudar a desbloquear sua próxima etapa. Isso inclui o corte das taxas pelo Federal Reserve dos EUA cerca de três vezes em 2024, como sinalizaram recentemente os membros do Comitê Federal de Mercado Aberto, conforme Invezz relatou aqui.

Conclusão

As moedas Meme podem ser um investimento arriscado, especialmente considerando seu histórico de golpes e fraudes.

Mas também vale a pena considerar o outro lado desta moeda. Você sabia que as moedas meme mal valiam o suficiente para serem chamadas de mercado antes da pandemia, mas no final de 2022, era um mercado que valia US$ 20 bilhões?

Essa é uma trajetória de crescimento agressiva da qual você pode fazer parte e da qual se beneficiar monetariamente se decidir investir em ApeMax, CorgiAI ou Memeinator, conforme discutimos acima.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.