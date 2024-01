Depois que Bonk (BONK) pisou no freio após sua ascensão meteórica nos últimos dois meses, outra moeda meme Solana, Myro (MYRO), está se candidatando para assumir o controle.

Esta criptomoeda recentemente lançada com temática de cachorro é uma melhor compra hoje? Ou o forte competidor da pré-venda, Memeinator (MMTR), pode valer a pena investir em meio às projeções do mercado de alta de 2024?

Myro (MYRO) realiza movimento significativo enquanto Bonk recua

O preço do Bonk, baseado em Solana, subiu para um máximo histórico de US$ 0,00003416 em dezembro, quando o token meme obteve listagens nas principais exchanges de criptomoedas. A corrida de SOL para preços acima de US$ 123 ocorreu no momento em que a recuperação do BONK ajudou a derrubar Pepe (PEPE) em capitalização de mercado.

Mas o BONK está lutando para ganhar impulso com uma queda de 44% nas últimas duas semanas, com o preço de SOL caindo abaixo de US$ 100. A capitalização de mercado de Bonk caiu de mais de US$ 1 bilhão para atualmente cerca de US$ 621 milhões. Em meio a essa queda para Bonk, Myro (MYRO) será o novo rei dos memes caninos do ecossistema Solana ?

Myro é uma moeda meme com o nome do cachorro de estimação do cofundador da Solana, Raj Gokal. Lançado em novembro e com o objetivo de dominar o ecossistema de moedas meme Solana, o preço do MYRO atingiu máximos de US$ 0,082.

De acordo com dados da CoinGecko, os ganhos do MYRO na semana passada estão atualmente em 304%. Com mais de 40% em ganhos de preço em 24 horas, MYRO está espreitando o valor de mercado de US$ 100 milhões e potencialmente pode atingir o nível de preço de US$ 0,1.

Myro tem um fornecimento máximo de 1 bilhão de MYRO e seu whitepaper descreve possíveis ofertas e atividades de serviços públicos. Embora possa haver mais tração à medida que o mercado de memes ganha um novo impulso, as perspectivas de longo prazo para os investidores provavelmente serão atraídas para um novo desafiante que está agitando o mercado de pré-venda.

Memeinator (MMTR): Mais do que uma moeda meme

Um dos pontos negativos das meme coins tem sido a falta inerente de utilidade genuína. Embora Dogecoin e Shiba Inu tenham se destacado no espaço cripto como principais meme coins, a maioria dos outros tokens de meme têm perdido destaque à medida que o entusiasmo inicial diminui.

O Memeinator (MMTR) é uma nova criptomoeda meme de IA inspirada no filme de sucesso global Terminator. Prestando homenagem à franquia, o projeto meme do futuro está aqui com uma missão clara: eliminar a ameaça que as moedas meme fracas e sem valor representam para o espaço criptográfico mais amplo.

A utilidade real em gamificação claramente mapeada, staking e outros lançamentos de produtos poderia colocá-lo bem à frente de tokens abaixo da média quando for lançado.

Por que o Memeinator poderia ser uma boa aposta de longo prazo?

À medida que fortalece seu status como uma das melhores moedas meme para comprar em 2024, a confiança no Memeinator está aumentando.

Tendo começado com 29 estágios, a comunidade deu um grande passo com uma redução para 20. A Tokenonics se beneficiou disso, com 129 milhões dos 1 bilhão de MMTR queimados em seis dos 9 estágios.

O staking também já está ativo, e o aumento da tração na comunidade não se manifesta apenas na participação no sorteio de $250 mil da Virgin Galactic, mas também no engajamento nas redes sociais.

De acordo com dados no site da Memeinator, o projeto atraiu mais de 7 mil e 11 mil membros em seus canais no Discord e Telegram, respectivamente.

A pré-venda da Memeinator levantou impressionantes $3 milhões, acelerando no estágio 11 da venda do token. O preço atual é de $0,0186 e projeta-se aumentar para $0,0292 no estágio final. Dada a força da proposta de valor da Memeinator, o ressurgimento das meme coins e a perspectiva geral do mercado, comprar MMTR hoje pode valer a pena no futuro.

O valor da MMTR poderá aumentar mais 65% até o final da pré-venda, com fatores destacados ajudando-a a desafiar o domínio geral. Interessado em mais informações sobre o Memeinator? Confira o whitepaper aqui.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.