Mercari do Japão permitirá compras no aplicativo usando Bitcoin

A gigante japonesa do comércio eletrônico Mercari permitirá que os usuários de sua plataforma comprem produtos listados no aplicativo usando Bitcoin (BTC). Relatórios locais indicam que as transações de Bitcoin ocorrerão através da subsidiária de troca de criptografia da Mercari, Melcoin, a partir de junho.

Mercari exibirá os preços dos itens em ienes japoneses, mas os compradores poderão pagar por eles usando Bitcoin. Por outro lado, os Bitcoins serão convertidos em moeda fiduciária por meio do parceiro de troca de criptografia, permitindo que vendedores e vendedores no aplicativo do mercado de pulgas recebam pagamentos na moeda local.

A recente mudança consolida a Mercari como um negócio orientado para criptografia. A plataforma possui um serviço de negociação de criptografia que permite que seus usuários vendam Bitcoin usando o produto das vendas. Os usuários também podem trocar os pontos ganhos em seu programa de fidelidade pela criptomoeda.

Pagamentos disponibilizados para 22 milhões de usuários mensais

Mercari é considerado um dos maiores mercados online de consumidor para consumidor no Japão. O mercado com uma década possui mais de 22 milhões de usuários mensais. A adoção de pagamentos Bitcoin consolida a adoção da criptografia no Japão, mesmo quando o país asiático se torna uma jurisdição pró-criptografia.

O partido governante do Japão tem buscado cada vez mais uma rota regulatória para explorar a Web 3.0 e desempenhar um papel na indústria de criptografia. Em junho de 2022, foi aprovada uma lei reconhecendo as stablecoins como uma forma de dinheiro. O quadro regulamentar do Japão também exige que as bolsas separem os clientes dos activos cambiais. Esta elaborada estrutura regulatória fez com que os usuários japoneses recuperassem seu dinheiro após o colapso da FTX no final de 2022.

Ultimamente, o Japão adotou uma abordagem branda em relação à tributação das criptomoedas depois de encerrar seu controverso imposto sobre ganhos não realizados. A mudança de política, que entrará em vigor em 1º de abril de 2024, fará com que as entidades sejam tributadas apenas quando venderem seus ativos criptográficos. A mudança alivia a carga tributária e torna os investimentos em criptografia atraentes.

