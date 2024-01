Os preços das criptomoedas estavam em suspense na segunda-feira, enquanto os investidores aguardavam a próxima decisão da SEC sobre um ETF de Bitcoin à vista. O Bitcoin se recuperou para mais de $45.000, enquanto altcoins como Celestia, GMT, Filecoin e IOTA recuaram acentuadamente. Outros tokens, como Solana e Avalanche, também continuaram caindo. Este artigo analisará alguns dos principais tokens, como Injective (INJ), Stacks (STX) e Pullix (PLX).

Previsão Pullix

Copy link to section

Pullix é uma exchange de criptomoedas em ascensão que está atualmente na fase de pré-venda. Os desenvolvedores buscam inovar na indústria, criando uma exchange que combina características de exchanges centralizadas (CEX) e descentralizadas (DEX). A proposta é estabelecer uma plataforma híbrida que permitirá aos traders comprar e vender tokens.

A indústria de câmbio é altamente competitiva e saturada. Agora é dominado por empresas CEX como Binance, Coindesk, Kraken, KuCoin e OKX. Outros grandes players são empresas DEX como dYdX, Uniswap e Vertex Protocol.

Portanto, a Pullix tem como objetivo inovar na indústria ao ser uma exchange de destaque que combina características de CEX e DEX. Como resultado, ela pretende resolver o problema de liquidez presente na indústria DeFi. Além disso, a Pullix visa ter uma plataforma altamente segura para prevenir possíveis ataques hackers.

A Pullix está ganhando destaque em sua pré-venda. De acordo com seu site, ela já levantou mais de $3 milhões de investidores globais. Para alcançar esse marco, os desenvolvedores lançaram várias promoções, incluindo um bônus de token de 10%.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Just in: 🔥 The 10% token bonus is BACK for Stage 6! 🔥



Gain an extra 10% $PLX on top of your purchase before we sell out.🚀



All previous orders in Stage 6 that were credited with an 8% bonus will have an extra 2% added to them in the next 48hrs. ⏰#Pullix pic.twitter.com/yrbSQSH64V — Pullix (@Pullixmarkets) January 7, 2024

Você pode comprar o token PLX aqui. No entanto, tal como acontece com outros investimentos, existem alguns riscos em investir em pré-vendas de tokens. Por um lado, não pode ser garantido que o token subirá quando for listado.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Previsão de preço Injective

Copy link to section

Gráfico INJ por TradingView

O token INJ do Injective tem sido um dos melhores desempenhos no último ano, subindo de menos de $1,30 para mais de $45. Este rally ocorreu mesmo com seu ecossistema permanecendo relativamente pequeno. Como resultado, alguns analistas questionaram se esse movimento foi impulsionado por fundamentos ou por empresas de capital de risco.

Na segunda-feira, o token retomou a tendência de alta à medida que o entusiasmo sobre um ETF Bitcoin à vista contínuo. No gráfico diário, o token permaneceu acima das médias móveis de 50 e 100 dias.

O Injective também está se aproximando do nível de resistência chave em US$ 44,93, o ponto mais alto em 2023. O Índice de Força Relativa (RSI) e o MACD continuaram subindo. Portanto, a perspectiva para o preço do INJ é neutra por enquanto. Mais vantagens serão confirmadas se o preço ultrapassar a alta do ano passado de US$ 44,93.

Previsão de preço Stacks

Copy link to section

Gráfico STX por TradingView

O preço do Stacks (STX) tem estado em forte alta, ajudado pelo forte crescimento do ecossistema do Bitcoin. O token atingiu uma máxima de US$ 1,98, muito superior à mínima do ano passado de US$ 0,20. Ele subiu acima das médias móveis de 50 e 100 dias. Mais recentemente, o token subiu acima da resistência principal em US$ 1,315, a maior oscilação em 20 de março.

O Índice de Força Relativa (RSI) do token STX está próximo do nível de sobrecompra. Além disso, está acima da nuvem Ichimoku. Portanto, suspeito que o token continuará subindo à medida que os compradores visam a resistência-chave em $2,50. No entanto, não se pode descartar um recuo acentuado, pois os investidores reagem às notícias sobre o ETF de bitcoin.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.