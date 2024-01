O mercado de criptomoedas continua sendo uma indústria dinâmica, e os entusiastas parecem estar mais atraídos pela praticidade, utilidade e investimento inteligente ao interagir com moedas digitais em 2024. Enquanto os principais ativos dominam as tendências, as criptomoedas abaixo do radar estão se preparando para um crescimento substancial.

Linear Finance (LINA), Sun (SUN) e o Bitbot (BITBOT) do Telegram estão entre os projetos de criptomoedas menos conhecidos prontos para avanços significativos de preço neste ano.

Linear Finance (LINA)

A Linear Finance apresenta uma blockchain avançada com ferramentas inovadoras e uma interface de alta qualidade, tornando o investimento em criptomoedas suave até mesmo para novos participantes. Além disso, ela permite que os usuários tenham acesso ao trading de opções – um campo antes reservado para os “tubarões de Wall Street”.

A sua exchange descentralizada elimina a necessidade de plataformas centralizadas, oferecendo maior segurança e taxas reduzidas.

LINA, a moeda nativa da blockchain, foi negociada em modo de recuperação durante esta publicação, subindo mais de 8% para o preço atual de US$ 0,008253. Sua capitalização de mercado é de US$ 48.404.708.

Os especialistas confiam que o mercado de opções poderá crescer exponencialmente em 2024, e a Linear Finance parece uma candidata perfeita para capitalizar este otimismo.

BitBot (BITBOT)

O BitBot é um bot de negociação no Telegram que tem a intenção de oferecer ferramentas para investidores de varejo navegarem no mercado de criptomoedas sem depender da sorte ou enfrentar riscos massivos. Os bots do Telegram estão ganhando popularidade na indústria de ativos digitais, pois oferecem funcionalidades inovadoras que os traders podem usar para aumentar seu potencial de ganhos.

Por que considerar o Bitbot?

Investidores de criptomoedas podem estar céticos em relação aos bots de negociação devido aos crescentes casos de golpes no setor. Por exemplo, o bot de negociação baseado no Telegram, Unibot, fez com que os usuários perdessem mais de US$ 600 mil devido a uma exploração.

O BitBot busca aliviar essa preocupação, pois prioriza a segurança do usuário. Ele utiliza o sistema sem chaves MPC, que impede que qualquer parte tenha acesso ou visualize a chave completa, prometendo precisão e maior privacidade.

Além disso, o BitBot inclui recursos anti-“rug pull”, evitando golpes que envolvem desenvolvedores impulsionando um ativo antes de vendê-lo abruptamente e desaparecer com os fundos dos usuários.

Os detentores de BITBOT desfrutam de vários benefícios, incluindo um programa de indicação incorporado e a possibilidade de realizar copy-trading para iniciantes e jogadores menos experientes duplicarem operações de traders mais experientes.

Sun (SUN)

A altcoin Sun alimenta o ecossistema Tron, uma blockchain de alta performance conhecida por sua velocidade e escalabilidade. Os usuários utilizam o token SUN para recompensas de staking, votação em governança e taxas de transação.

O Tron está observando um aumento na adoção em vários segmentos, incluindo NFTs e DeFi, criando um ambiente lucrativo para o crescimento do SUN. Indivíduos podem usar a altcoin para obter recompensas de staking impressionantes, oferecendo uma oportunidade para renda passiva.

Além disso, os titulares do SUN podem contribuir para os objetivos futuros da blockchain através da votação, consolidando um sentimento de comunidade e propriedade. Além disso, a menor capitalização de mercado do projecto torna o SUN uma opção de investimento subvalorizada com um potencial de valorização notável.

SUN ganhou 2,75% no dia anterior, sendo negociado a US$ 0,007731. Seu valor de mercado gira em torno de US$ 75.885.978.

A pré-venda do Bitbot será lançada em 17 de janeiro, e os interessados podem visitar o site do projeto para ficarem à frente do jogo.

Além disso, você pode ficar atento aos desenvolvimentos contínuos do BITBOT por meio de suas redes sociais;

Telegram do Bitbot: https://t.me/BitBotOfficial

Twitter do Bitbot: https://twitter.com/Official_BitBot

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.