O preço do Helium (HNT) voltou a ultrapassar os $7,00 após um aumento de mais de 43% nas últimas 24 horas. Enquanto isso, o preço do Internet Computer (ICP) está sendo negociado acima de US$ 13,00, após subir 20% no mesmo período.

Com as criptomoedas entrando no verde em meio ao aumento do Bitcoin para máximas de $47.000, o sentimento se refletiu na pré-venda do novo projeto de criptomoeda Pullix (PLX). Isso aumentou as perspectivas de um possível rompimento de preço quando o token PLX for lançado oficialmente. Aqui está a perspectiva de preço para HNT, ICP e PLX.

O preço do Helium (HNT) está posicionado, com os touros mirando uma quebra acima de $10

A Helium é uma das principais plataformas blockchain no espaço de Infraestrutura Pública Descentralizada (DePin). Seu crescimento ao longo do último ano coincidiu com um maior movimento em direção à infraestrutura wireless descentralizada. A plataforma alimentada pela Solana registrou um aumento significativo no volume após anunciar uma atualização nas implementações de contratos inteligentes para o protocolo.

O HNT foi negociado a baixas de US$ 4,74 na segunda-feira, 8 de janeiro de 2024. Isso segue as quedas observadas na semana passada, quando o Helium reduziu os ganhos das máximas de US$ 7,40 alcançadas no início de dezembro.

Mas como o mercado mais amplo mostrou resiliência em meio ao crescente sentimento de alta do ETF Bitcoin, o preço do ICP movimentou dois dígitos durante a noite, atingindo máximos de US$ 7,18 na manhã de terça-feira.

Espera-se que o aumento do Bitcoin continue e, com catalisadores de preços específicos em breve, a HNT pode estar olhando para uma nova etapa ascendente. Se os compradores continuarem a ditar o sentimento do mercado, o preço do Helium provavelmente atingirá um rompimento acima de US$ 10.

O Internet Computer (ICP) dispara à medida que a atividade na cadeia aumenta

Além do mercado de alta geral impulsionando ganhos em todo o ecossistema, o ICP está posicionado para uma potencial continuação altista devido ao aumento na atividade on-chain.

De acordo com DeFiLlama, o valor total bloqueado (TVL) em dApps no protocolo aumentou significativamente nos últimos dois meses. TVL estava em torno de US$ 2,1 milhões no início de novembro, mas ultrapassou US$ 33 milhões.

O preço do ICP permanece acima de uma linha de tendência descendente, a partir da qual rompeu após um aumento semanal de 87% em novembro de 2023. Os analistas sugerem que o rompimento pode fazer com que o preço do Internet Computer tenha como meta uma recuperação para o nível de resistência primária acima de US$ 20. O impulso de alta provavelmente empurrará seu preço para US$ 31,69 e o nível de recarga de outubro de 2021 em torno de US$ 43,27.

Pullix (PLX) atrai investidores ao atingir o estágio 6 de pré-venda

Pullix (PLX) poderia ajudar a enfrentar o desafio de liquidez atualmente enfrentado pelo ecossistema de finanças descentralizadas (DeFi). Também poderia ser a solução para o dilema que os investidores enfrentam ao usar exchanges centralizadas. Eventos recentes em torno de plataformas CEX e a crescente necessidade do melhor dos dois mundos, tanto CEXs quanto DEXs, colocam a Pullix em uma posição forte quando finalmente for lançado.

É o potencial desta exchange híbrida que está atraindo enorme interesse de todo o mercado, com mais de US$ 3,1 milhões arrecadados na pré-venda em andamento.

À medida que os investidores ganham uma parte dos 60% dos 200 milhões de PLX disponíveis para os participantes da pré-venda, o valor do token aumentou de US$ 0,04 para US$ 0,08. Isso pode aumentar significativamente à medida que a pré-venda continua ganhando ritmo. Quando a pré-venda terminar e os tokens começarem a ser negociados no mercado, o PLX poderá explodir.

Você pode aprender mais sobre a Pullix aqui.

