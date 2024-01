Binance e 9 outras exchanges bloqueadas na app store da Apple na Índia

Dez exchanges de criptomoedas, incluindo Binance e KuCoin, foram bloqueadas na loja de aplicativos da Apple na Índia. O Ministério das Finanças da Índia ordenou a sua remoção por incumprimento.

A remoção ocorre semanas depois que a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) do Ministério das Finanças da Índia acusou as exchanges de operarem ilegalmente no país. A agência também acusou as bolsas de não cumprirem as regras de combate à lavagem de dinheiro.

A FIU notificou as exchanges em 28 de dezembro de 2023 e solicitou ao Ministério de Eletrônica e Tecnologia da Informação o bloqueio delas. De acordo com a FIU, as bolsas que operam na Índia devem ser registradas como entidades declarantes e fazer registros junto ao departamento de imposto de renda.

Outras exchanges direcionadas são Bitget, Huobi, Gate.io, OKX, Kraken e MEXC. O bloqueio dos aplicativos de troca significa que eles não estarão mais disponíveis para novos usuários indianos.

Move busca aumentar o cumprimento das leis indianas

A decisão da Índia ocorre no momento em que o país intensifica a regulamentação da criptografia e se concentra em colocar as exchanges em conformidade, incluindo a erradicação da evasão fiscal. A mudança ocorre no momento em que os comerciantes de criptografia indianos transferem seus investimentos para bolsas offshore depois que o país impôs impostos sobre a renda de ativos digitais em 2022.

De acordo com a lei, os indianos são obrigados a pagar um imposto de 30% sobre participações e transferências de criptografia. Os comerciantes também incorrem em um imposto de 1% na fonte para cada negociação de criptografia realizada.

A mudança visando as bolsas offshore visa nivelar o campo de jogo, mesmo enquanto a Índia continua a pressionar pela colaboração global na regulação do setor criptográfico. Por outro lado, embora as bolsas locais da Índia tenham enfrentado requisitos rigorosos, incluindo procedimentos KYC, as plataformas estrangeiras operaram fora do mesmo escrutínio.

Após a decisão da Índia, a Binance South Asia recorreu ao X para garantir que seus usuários existentes não serão afetados. A Binance disse que está trabalhando para cumprir as regulamentações locais, prometendo trabalhar com os reguladores para resolver a situação.

We are aware of new changes that have been introduced regarding crypto exchanges on the iOS App Store in India, impacting the Binance App.



The ongoing situation is not unique to #Binance and we remain committed to complying with local regulations and maintaining dialogue with… — Binance South Asia (@BinanceDesi) January 10, 2024

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.