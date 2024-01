SEC aprova primeiro ETF Bitcoin à vista

Em uma decisão histórica, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) aprovou o lançamento de um ETF Bitcoin à vista, marcando um marco significativo para a indústria de criptomoedas.

Este movimento há muito esperado oferece aos investidores institucionais e de varejo nos Estados Unidos um novo caminho para ganhar exposição ao preço do Bitcoin através de um produto financeiro regulamentado.

A aprovação ocorre após um período tenso de incerteza que atingiu o pico na terça-feira, quando a conta X oficial da SEC (anteriormente conhecida como Twitter) foi supostamente hackeada. A conta comprometida anunciou prematuramente a aprovação de todos os pedidos pendentes de ETFs Bitcoin à vista.

Essas informações falsas, acompanhadas de um gráfico manipulado, causaram uma breve mas intensa confusão na comunidade criptográfica.

Contudo, o drama em torno do falso anúncio não ofuscou a aprovação genuína que se seguiu. Na quarta-feira, a Cboe BZX Exchange começou a se preparar para listar e negociar ações desses ETFs Bitcoin à vista recém-aprovados, indicando que a luz verde oficial da SEC pode ser iminente.

A aprovação de um ETF Bitcoin à vista é um desenvolvimento significativo para a indústria de criptografia.

Ao contrário dos ETFs de Bitcoin anteriores, que se baseavam em contratos futuros, um ETF à vista está diretamente vinculado ao preço atual do Bitcoin, oferecendo uma opção de investimento mais direta e potencialmente menos volátil.

Esta medida da SEC é vista como uma validação da crescente aceitação do Bitcoin no setor financeiro tradicional.

Abre a porta para que grandes gestores de ativos e empresas financeiras incluam Bitcoin em suas diversas carteiras, fornecendo um método de investimento regulamentado e potencialmente mais seguro para investidores de varejo e institucionais.

O drama em torno do falso anúncio nas redes sociais destaca os desafios contínuos enfrentados pelos órgãos reguladores na gestão da informação na era digital. No entanto, também sublinha o elevado nível de interesse e antecipação que rodeia as principais decisões que afetam o mercado de criptomoedas.

A aprovação do ETF Bitcoin à vista pela SEC é um desenvolvimento bem-vindo para a indústria de criptografia, oferecendo um novo nível de legitimidade e acessibilidade para investidores que buscam explorar o potencial deste ativo digital descentralizado.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.