O Banco Central do Brasil (BCB) divulgou na tarde de 11 de janeiro a taxa de inflação anual e mensal do Brasil.

A taxa de inflação anual do Brasil em 2023 estava em um nível de 4,62, um pouco abaixo da leitura de 4,68 de novembro.

Corresponder às expectativas

Isto ficou ligeiramente acima das expectativas, mas geralmente em linha com elas. Antes da divulgação, o BCB estimava que o valor de dezembro estivesse em 4,47 de inflação IPCA. As expectativas do mercado para a taxa de inflação homóloga eram de 4,54, ligeiramente abaixo da taxa homóloga de 2022 de 4,68.

A inflação trimestral, no entanto, subiu para 0,56. As expectativas do mercado para a taxa trimestral foram de 0,48, acima da leitura de 0,25 de novembro.

A inflação geral do país ainda parece estar a abrandar mais uma vez, depois de aumentos acentuados nos preços dos combustíveis para o país terem significado que os números da inflação recuperaram a partir de Setembro de 2023, depois de terem começado a descer em Junho de 2022.

Desempenho do Real

As moedas de muitas economias emergentes perderam terreno para um dólar cada vez mais otimista desde o início do ano. O real, por outro lado, permaneceu notavelmente estável em relação ao dólar, com o par USD/BRL permanecendo entre BRL4,87 e 4,91 e mantendo-se em grande parte no preço de 4,89 desde 5 de janeiro.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.