As criptomoedas estão em foco na quinta-feira, depois que a Securities & Exchange Commission dos Estados Unidos finalmente emitiu sua tão esperada aprovação para os ETFs Spot Bitcoin.

Por que um ETF Bitcoin é importante?

O órgão regulador dos Estados Unidos aprovou um total de 11 solicitações para os fundos negociados em bolsa mencionados na noite passada, o que impulsionou as ações da Coinbase, já que os gestores de ativos a escolheram como parceira custodial para os ETFs.

Uma aprovação da SEC é significativa para o espaço criptográfico, considerando que os ETFs de Bitcoin Spot são esperados para impulsionar significativamente o interesse institucional no BTC. Analistas da Bernstein, por exemplo, esperam que esses fundos gerenciem cerca de 10% do fornecimento global de Bitcoin nos próximos anos.

Wall Street também está convencida de que a entrada de capital institucional resultará num aumento maciço no preço do Bitcoin. No início desta semana, o Standard Chartered disse que a maior criptomoeda do mundo poderia atingir US$ 200.000 no próximo ano se a Securities & Exchange Commission de fato aprovar os ETFs.

Se essa alta realmente se concretizar, é concebível que os benefícios relacionados se espalhem para outros players de criptomoedas também, uma vez que o Bitcoin é o líder deles. Isso pode incluir projetos recentemente lançados, como a Pullix.

Pullix é alimentado por um token nativo

Pullix poderia se beneficiar da aprovação regulatória para os ETFs Bitcoin, pois é alimentado por um token nativo que chama de “PLX”.

Portanto, uma vez que os fundos negociados em bolsa proporcionem o impulso esperado para o BTC e comecem a arrastar o restante do mercado consigo, o token Pullix pode começar a render frutos para aqueles que investiram nele em estágios iniciais.

Atualmente, o PLX está custando apenas US$ 0,08 e espera-se que o próximo aumento de preço ocorra daqui a cerca de 15 dias, de acordo com o cronômetro em seu site.

Até agora, a Pullix arrecadou bem mais de US$ 3,3 milhões por meio da pré-venda contínua, que fala muito sobre o tipo de demanda que esse novo token criptográfico está atraindo. Você pode saber mais sobre o PLX clicando aqui.

Pullix quer resolver o problema de liquidez

Em sua essência, Pullix é uma bolsa híbrida que permite que você se beneficie do melhor de uma bolsa centralizada sem ter que desistir do melhor de uma bolsa descentralizada.

A Pullix está convencida de que reunir os aspectos positivos de ambos os lados serve como uma solução para a questão de liquidez que normalmente está associada a uma exchange DeFi.

O que torna o Pullix ainda mais interessante são duas coisas. A primeira é o seu modelo de negociação para ganhar, que essencialmente recompensa você por fazer o que já gosta, ou seja, negociar na exchange de criptomoedas.

Em segundo lugar, a plataforma compartilha uma parte de sua receita com aqueles que investiram em seu token nativo PLX, que serve como um novo e empolgante modo de renda passiva fixa. Interessado em saber mais sobre o Pullix e o token PLX? Clique aqui para visitar o site do projeto.

Outros ventos favoráveis que poderiam ajudar o PLX

Uma das razões pelas quais a Pullix está vendo uma forte demanda por seu token nativo na pré-venda é porque o projeto está totalmente comprometido com a segurança.

Curiosamente, um ETF de Bitcoin não é a única força favorável que poderia beneficiar o PLX ou o mercado de criptomoedas em geral em 2024. Espera-se que o Federal Reserve dos Estados Unidos reduza as taxas várias vezes este ano.

Isso é significativo porque o dinheiro tende a fluir para ativos de maior risco, como criptomoedas, quando o banco central se torna mais tolerante em termos de política monetária. Membros do FOMC recentemente sinalizaram três cortes nas taxas de juros em 2024, conforme relatado aqui pela Invezz.

Por último, a oferta de bitcoin está programada para ser reduzida pela metade em abril próximo, o que historicamente tem sido um impulso para seu preço. Essa é outra força favorável que também pode se refletir em outras criptomoedas, incluindo o token Pullix. Você pode visitar o site da Pullix neste link para explorar maneiras de investir no token PLX.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.