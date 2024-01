Coinbase recorre a economias africanas para transações em USDC com cartão amarelo

A Coinbase fez parceria com a Yellow Card para permitir transações contínuas de USDC em 20 países africanos. Por meio de uma postagem no blog, a Coinbase afirma que a expansão dá aos usuários dessas economias acesso ao USDC diretamente em seu aplicativo de carteira, a partir de fevereiro. Coinbase acrescenta:

Os usuários da Coinbase Wallet poderão enviar USDC facilmente e sem taxas em qualquer plataforma onde possam compartilhar um link – incluindo aplicativos de mensagens como WhatsApp, iMessage e Telegram, e por meio de aplicativos populares de mídia social e e-mail.

Por meio do Yellow Card, entidade do portfólio da Coinbase Ventures, os usuários podem comprar USDC on Base, um Ethereum L2 incubado pela Coinbase, de maneira muito mais eficiente e econômica. Por meio de uma postagem X, o CEO da Yellow Card, Chris Maurice, disse que stablecoins como o USDC abordam problemas reais enfrentados por pessoas e empresas na África.

Beyond excited to bring @coinbase to Africa! 🎉🌍



Stablecoins like USDC solve real problems for real people & businesses on the continent.



With @yellowcard_app's regional expertise and Coinbase’s global brand and infrastructure, we will empower the next one billion people. https://t.co/9DOgZ4TKMr — Chris Maurice⚜️ (@chrismaurice) January 11, 2024

A parceria é significativa porque o Yellow Card tem utilizadores em 20 países africanos, representando mais de metade da população do continente. As economias que provavelmente se beneficiarão da expansão da Coinbase são África do Sul, Quênia, Nigéria, Gana, Uganda e Tanzânia.

Alinha-se com a expansão global da Coinbase e o potencial de África

A expansão de África reforça o impulso global contínuo da Coinbase, em linha com a sua abordagemdeclarada de “ir amplo e profundo”. A bolsa concentrou-se numa expansão informada pela conformidade e parcerias, evitando as armadilhas dos seus pares que enfrentam pressões regulatórias a nível global.

A Coinbase reconhece África como um mercado potencial, com inflação e instabilidade frequentes que exigem soluções financeiras inovadoras. A bolsa afirma que a expansão aumenta as liberdades financeiras, apoiando as economias africanas dependentes das remessas, aumentando as poupanças e apoiando o comércio quotidiano.

A população jovem de África também é uma atração para a Coinbase, com a bolsa a afirmar que sete em cada dez proprietários de criptomoedas têm menos de 34 anos. Consequentemente, a Coinbase afirma que a África é o continente mais jovem, tornando-o um mercado ideal para a sua expansão criptográfica.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.