Em uma iniciativa inovadora para ampliar o acesso às criptomoedas a Coinbase, uma das principais exchanges de criptomoedas dos Estados Unidos, estabeleceu uma parceria estratégica com a Yellow Card, uma exchange africana de stablecoins. Essa colaboração visa proporcionar autonomia financeira a milhões de pessoas em economias emergentes em todo o continente.

Enquanto isso, Pullix, uma exchange de criptomoedas híbrida, está se preparando para redefinir o cenário de negociação com soluções inovadoras, além de sua atual pré-venda do token PLX em andamento.

Parceria Coinbase e Yellow Card

A aliança da Coinbase com a Yellow Card sinaliza um momento crucial para a adoção das criptomoedas na África. A Yellow Card, uma empresa do portfólio da Coinbase, desempenhará um papel crucial na expansão dos serviços da Coinbase para 20 países africanos.

A partir de Fevereiro, a parceria proporcionará a mais de metade da população africana acesso à USD Coin (USDC), uma stablecoin vinculada ao dólar americano, por meio do aplicativo Coinbase Wallet.

A experiência da Yellow Card em métodos de pagamento locais será aproveitada através da integração do Yellow Card Widget no aplicativo Coinbase Wallet. Esta colaboração visa simplificar a compra e transferência de USDC para utilizadores africanos, permitindo transações gratuitas através de e-mail e aplicações de mensagens populares como WhatsApp, iMessage e Telegram.

Além disso, os usuários da Yellow Card podem aproveitar a Base chain, uma solução de camada 2 do Ethereum incubada pela Coinbase, para transações mais econômicas.

Ao enfatizar o USDC, a Coinbase tem como objetivo enfrentar os desafios econômicos em regiões com alta inflação e dependência de remessas. A parceria é concebida como um catalisador para aumentar a liberdade econômica em lugares que historicamente a têm limitada, abrindo caminho para o estabelecimento de um sistema financeiro moderno.

Pullix preenchendo a lacuna com um modelo de câmbio híbrido

Enquanto a Coinbase e a Yellow Card avançam na expansão do acesso às criptomoedas na África, a Pullix está preparada para redefinir a experiência de negociação com o seu inovador modelo de bolsa híbrida. Pullix visa preencher a lacuna entre exchanges descentralizadas e centralizadas, oferecendo aos usuários os benefícios de ambos os mundos.

A abordagem única da plataforma aborda o problema de liquidez nas finanças descentralizadas (DeFi), um obstáculo de longa data para o crescimento das exchanges descentralizadas. Pullix oferece uma plataforma unificada que combina os pontos fortes das eschanges centralizadas e descentralizadas, proporcionando aos usuários acesso contínuo à liquidez e a capacidade de negociar vários ativos globalmente.

O compromisso da Pullix com a segurança do usuário a diferencia no espaço criptográfico. Os usuários mantêm a custódia de seus ativos enquanto se beneficiam dos recursos de segurança de uma exchange centralizada. A plataforma oferece profunda liquidez, alavancagem de até 1.000:1 e um modelo de governança que permite aos detentores de tokens contribuir com adições de mercado e propor novos ativos.

O ecossistema da Pullix vai além da exchange híbrida, oferecendo uma variedade de recursos para atender às necessidades de diversos traders. A plataforma incorpora um protocolo de empréstimo para renda passiva, um otimizador de rendimento descentralizado e multicadeia chamado VaultX, e um lançador descentralizado de finanças (DeFi) e NFT para oportunidades de investimento emocionantes.

Os usuários podem participar de farming, staking e fornecimento de liquidez, ao mesmo tempo em que se beneficiam da segurança de uma exchange não custodial. As soluções automatizadas da plataforma, incluindo ferramentas de negociação com suporte de inteligência artificial e uma funcionalidade de copy trading, aprimoram as estratégias de negociação e os lucros potenciais dos usuários.

Pré-venda de token PLX e mecanismo ‘Trade-to-Earn’

No coração da Pullix está seu token nativo, PLX, a primeira criptomoeda “Trade-to-Earn” do mercado criptográfico.

Os detentores de tokens PLX podem ganhar recompensas instantâneas por negociar na plataforma e participar de desafios de negociação. O que diferencia o PLX é o seu mecanismo de compartilhamento de receitas, permitindo que os detentores de tokens lucrem com a receita diária gerada pela exchange.

Na pré-venda em andamento, atualmente em seu sexto estágio, 60% dos tokens PLX serão alocados aos primeiros participantes, oferecendo-lhes a oportunidade de participar do modelo exclusivo Trade-to-Earn. A pré-venda, com fornecimento fixo de 200 milhões de tokens PLX e preço inicial de US$ 0,04, apresenta uma proposta atraente para traders que buscam uma nova forma de ganhar recompensas e contribuir para a liquidez da plataforma.

Caso tenha interesse, o token PLX está custando US$ 0,08 no estágio atual e o preço deve subir nos próximos 14 dias. Pelos números, o valor do token já dobrou e os primeiros participantes já estão contando os retornos. Para participar da pré-venda Pullix, você pode visitar o site oficial de pré-venda.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.