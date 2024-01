A valorização do preço do Ethereum nesta semana ajudou várias altcoins a buscar patamares mais elevados, enquanto o Bitcoin oscilava em meio à estreia significativa dos ETFs à vista. Ethereum Classic, Optimism e Arbitrum registraram avanços de preços notáveis em meio à exuberância do mercado.

Aqui estão as perspectivas de preços para Hedera (HBAR) e Pepe (PEPE). Também em foco está Meme Moguls (MGLS).

O preço do Hedera (HBAR) pode atingir US$ 0,5 em 2024

HBAR é o token nativo da rede de prova de participação Hedera. O HBAR, que atingiu um máximo histórico de 0,56 dólares em 2021, poderia atingir esse nível ou superior caso as condições de mercado mais amplas se fundissem num forte catalisador de alta.

Uma olhada no gráfico técnico da Hedera nos últimos três meses mostra uma trajetória de tendência de alta, sugerindo que os touros podem superar as perdas observadas na semana passada. Se os preços ganharem um novo impulso, ultrapassar a barreira de US$ 0,1 poderá abrir caminho para um possível novo teste do ATH.

A adoção será fundamental para as perspectivas de longo prazo do HBAR, e a recente aliança entre Hedera e Algorand para DeRec, um sistema descentralizado de recuperação de carteira, pode contribuir para os múltiplos catalisadores dentro do ecossistema Hedera.

Pepe (PEPE): É possível um novo impulso de alta?

O preço de Pepe caiu mais de 6% nas últimas 24 horas, caindo para US$ 0,000001351 no momento em que este artigo foi escrito. O volume de negociação da moeda meme também diminuiu, diminuindo 36% à medida que a negatividade toma conta.

A ação de hoje segue um rompimento de um canal paralelo descendente, com os preços atingindo máximas de US$ 0,00000150. O analista de criptografia Ali Martinez sugeriu que a continuação poderia trazer US$ 0,0000016 em jogo, com uma corrida potencial para US$ 0,0000019.

Embora a queda do PEPE possa invalidar o quadro otimista que o analista de criptografia destacou via X na quinta-feira, a perspectiva da criptografia para 2024 sugere que os compradores têm uma chance de afirmar sua autoridade.

Meme Moguls (MGLS): Um token potencial de 100x?

Meme Moguls (MGLS) é um novo projeto em pré-venda cujo lançamento trará um modelo único de “play-to-earn” ao mundo do trade de moedas meme. À medida que a indústria de criptografia agita-se com a estreia no mercado de ETFs Bitcoin à vista, outro setor deste mercado que vê um interesse sem precedentes são os ativos baseados em memes.

Tokens de memes virais, como o Bonk da Solana, foram adicionados a um ecossistema que inclui Dogecoin, Shiba Inu e Pepe. Meme Moguls é a plataforma de câmbio onde os traders podem se deliciar com a experiência de negociação simulada de todos os ativos icônicos de memes, oferecendo recursos que podem transformar traders comuns em magnatas.

O token nativo MGLS impulsionará esse ecossistema, incluindo em pools de staking e outros mecanismos de recompensa. Atualmente posicionado a $0,0027 na fase 4 da pré-venda, o MGLS pode aproveitar sua provável dominação de mercado para se tornar uma das joias em ascensão em 2024.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.