As criptomoedas entraram em uma nova era de investimentos, com a negociação do primeiro ETF de Bitcoin à vista sendo lançada nos Estados Unidos na quinta-feira. À medida que a expectativa de mercado cresce, um economista de destaque afirma que esse desenvolvimento pode elevar os investimentos em criptomoedas a outro nível.

Em meio a um início significativo do ETF à vista, com previsões sobre o Bitcoin (BTC) e criptomoedas circulando, o novo bot de negociação no Telegram, Bitbot (BITBOT),poderia ser outra virada de jogo para os traders?

El-Erian afirma que os ETFs ampliarão a participação nos investimentos em criptomoedas

Mohamed El-Erian, presidente do Queens’ College, Cambridge, e principal conselheiro econômico da Allianz, compartilhou sua perspectiva sobre o que a aprovação pela SEC dos ETFs à vista de Bitcoin significa para o setor de criptomoedas, observando que as declarações de que isso seria um “mudança de jogo” estavam “corretas”.

Os comentários de El-Erian, compartilhados por meio de sua conta oficial X em 11 de janeiro, ocorreram no momento em que o mercado de ETF Bitcoin registrava mais de US$ 1,3 bilhão em volume nas primeiras horas de negociação. O dia histórico coincidiu com uma forte oscilação no preço da criptomoeda de referência, com o BTC saltando para mais de US$ 48 mil antes que a pressão de “venda de notícias” o puxasse de volta para cerca de US$ 46 mil.

Comentando sobre a tendência dos ETFs à vista e o que isso poderia significar para o investimento em Bitcoin, El-Erian observou:

“Os defensores estão certos em chamar isso de uma “virada de jogo” para #crypto como um ativo/investimento financeiro, embora não como uma potencial moeda global. Esta decisão da #SEC fará mais do que aprofundar e ampliar a participação no #investimento em #Bitcoin.”

Além de “contrabalançar as preocupações com legitimidade alimentadas pelos escândalos amplamente divulgados nos últimos anos”, a aprovação e a negociação são um desenvolvimento significativo que consolida as criptomoedas como um ativo no mundo dos investimentos. Isso deveria ser o caso, apesar de os ETFs não significarem que o Bitcoin se transformará em uma moeda global, observou El-Erian.

Especialistas de mercado dizem que enormes influxos em ETFs de Bitcoin poderiam catalisar o crescimento do preço do Bitcoin, abrindo oportunidades e revolucionando o espaço mais amplo de investimento em criptomoedas. É este mundo de investimento crescente que o Bitbot (BITBOT) poderia redefinir.

O que é Bitbot?

Com lançamento de pré-venda previsto para 17 de janeiro, o Bitbot é um bot de negociação do Telegram projetado para dar aos investidores de varejo acesso a ferramentas de negociação de nível institucional. Os bots do Telegram são ferramentas ou aplicativos de negociação personalizados que permitem que pequenos traders aproveitem o mundo dos investimentos em Bitcoin, sem depender de palpites ou se expor a certos riscos.

Bitbot, um novo projeto, traz melhorias significativas em comparação com os bots de negociação do Telegram atualmente no mercado.

Como o primeiro bot comercial sem custódia, possui uma nova camada de segurança. Com o Bitbot, os usuários têm total soberania sobre seus ativos – suas chaves, seus ativos. Explorações recentes no ecossistema de bots do Telegram significam que o eventual lançamento do Bitbot já é um evento altamente esperado.

Além de aproveitar o MPC Custody e um sistema sem chave, o Bitbot possui recursos integrados de Anti-MEV Bot e anti-rug, adicionando outra camada de proteção contra bots de monitoramento maliciosos ou possíveis golpes.

A pré-venda do BITBOT será lançada na próxima semana

Antes do lançamento da plataforma de negociação, o token BITBOT nativo está pronto para pré-venda. Esta é uma oportunidade para os traders se juntarem à comunidade, negociarem e investirem.

O BITBOT será o token de governança e oferecerá acesso a um modelo exclusivo de compartilhamento de receitas. Outros benefícios de ingressar no Bitbot incluirão o acesso a recursos como um scanner de gemas, negociação espelhada (copy trading) e renda passiva proveniente do programa de indicação incorporado.

Para mais informações sobre este projeto, visite o site deles. Inscreva-se também na lista de e-mail para receber informações atualizadas quando a pré-venda entrar no ar em 17 de janeiro de 2024.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.