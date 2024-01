A aposta do Metacade (MCADE) de se tornar a principal plataforma de jogos sociais baseada em blockchain continua após um lançamento bem-sucedido da versão beta pública no final do ano passado. Novas e empolgantes parcerias, juntamente com marcos importantes no roteiro, marcaram o crescimento ao longo do ano, ganhando impulso após uma pré-venda altamente bem-sucedida.

Agora, diante do que pode ser um primeiro trimestre significativo para o espaço criptográfico mais amplo, a plataforma play-to-earn quer levar seu desenvolvimento para o próximo nível.

O que o Metacade planejou e o que isso poderia significar para o token MCADE nativo?

Metacade faz parceria com o melhor jogo de Cardano, Outlaws Brawl

Metacade começou este ano com vários anúncios de grande sucesso, incluindo parcerias com BandZaiGame, Space Mavericks e DOGAMI.

Na sexta-feira, o Metacade anunciou que fez parceria com o Hell’ Hyenas Motorcycle Club (HHMC) para trazer Outlaws Brawl, um jogo P2E em Cardano para o Metacade.

O enorme jogo de ação multiplayer de tiro em primeira pessoa (FPS) ganhou grande atenção desde seu lançamento. HHMC diz que está procurando explorar a blockchain para alimentar uma força de jogos semelhante ao Counter Strike e Fortnite. A parceria expande o alcance de jogos multiplataforma do Metacade para outro ecossistema blockchain importante.

Isso aconteceu depois que Metacade deu as mãos à Blockchain Game Alliance.

Anunciada no início deste mês, a colaboração é mais um destaque importante e pode ser vista como uma oportunidade para a plataforma expandir sua incursão no ecossistema. Play-to-earn (P2E) e Learn2Earn estão se tornando grandes tendências. Enquanto mais pessoas aprendem sobre jogos em blockchain e sua utilidade no mundo real, uma plataforma que reúne jogadores, desenvolvedores e investidores, como o Metacade, pode ganhar grande tração.

O que está por vir para o Metacade em 2024?

Faltam alguns dias até que a comunidade Metacade receba uma atualização do que a equipe tem reservado para este trimestre e ano.

Conforme compartilhado na conta oficial do X, o CEO do Metacade, Russell Bennett, dará uma atualização sobre o que esperar do primeiro trimestre de 2024, em 18 de janeiro. A comunidade pode conversar com o chefe do Metacade às 20h via YouTube. Veja o link abaixo:

Em 2024, os desenvolvimentos potenciais poderão incluir o lançamento do programa de subvenções Metacade, a introdução de um mercado NFT e uma análise antecipada de jogos AR/VR.

Neste cenário, a comunidade poderá testemunhar uma série de múltiplas parcerias estratégicas que trarão lançamentos de jogos marcantes e competições para a Metacade. Além disso, no topo da lista de prioridades está o marketing e a participação em eventos globais de jogos cripto e blockchain.

Mas isso não é tudo. Para libertar todo o potencial do seu ecossistema, Metacade traçou um roteiro ambicioso. Além dos passes digitais, a integração de públicos maiores está disponível com recursos cross-chain e Web2.

Perspectiva do MCADE

As notícias das últimas parcerias da Metacade nas últimas semanas foram amplamente eclipsadas pelo burburinho causado pelos ETFs de Bitcoin à vista, à espera de aprovação pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). No entanto, com a SEC finalmente cedendo e aprovando uma década após a apresentação do primeiro pedido de ETF à vista, o dia 10 de janeiro de 2024 torna-se agora um momento crucial destinado a fornecer combustível para o espaço cripto em geral.

O ecossistema de jogos teve sua própria trajetória definida nos últimos anos e o Metacade está bem posicionado para aproveitar isso. Um maior crescimento poderia ajudar o preço futuro do token nativo, que nos níveis atuais próximos de US$ 0,012, está bem abaixo do máximo histórico de US$ 0,045 alcançado em maio do ano passado.

Com tudo o que está planejado para o ecossistema Metacade, ele poderia levar o preço do MCADE a um novo máximo.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.