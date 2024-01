Os preços das criptomoedas oscilaram nos últimos dias, à medida que os investidores reagiam à aprovação desta semana de um ETF Bitcoin à vista pela Securities and Exchange Commission (SEC). Embora a maioria delas tenha subido logo depois disso, elas recuaram, com o Bitcoin caindo de US$ 49.000 para US$ 41.000.

Como escrevi na sexta-feira, essa retirada ocorreu devido a uma situação conhecida como “comprar os rumores e vender as notícias”. Na maioria dos casos, os ativos tendem a subir antes de um evento importante e depois recuam quando a notícia real acontece. Neste caso, a queda ocorreu porque a aprovação do ETF já era esperada e já estava precificada pelos investidores.

Algumas altcoins estão indo bem

Copy link to section

A maioria das criptomoedas e ações de mineração de Bitcoin despencaram após a aprovação do ETF. No entanto, algumas continuaram a se sair bem. A Pullix, uma nova empresa em ascensão, arrecadou mais de $3,5 milhões nos últimos meses. Você pode comprar o token aqui.

Ao mesmo tempo, algumas altcoins como Tron, Bitcoin Cash e Internet Computer tiveram um bom desempenho. O preço do TRX do Tron subiu mais de 5% nas últimas 24 horas, enquanto o Bitcoin Cash subiu mais de 6%. O ICP da Internet Computer saltou mais de 4%.

Essas altcoins subiram por vários motivos, sendo a especulação o motivo mais provável. No caso do Tron e do Bitcoin Cash, os analistas acreditam que poderemos ver algumas propostas de ETFs nos próximos meses.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

A visão mais lógica é que o próximo campo de batalha do ETF será sobre o Ethereum, a segunda maior criptomoeda do mundo. No entanto, existem preocupações de que a SEC não permita o ETF devido ao seu recurso de staking.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Espera-se também que seja rejeitado um ETF spot Tron devido a seus problemas legais com Justin Sun, o fundador da plataforma. Em 2023, a SEC acusou Justin Sun de conduzir um esquema de manipulação em grande escala através do wash trading.

Um ETF Bitcoin Cash é viável devido à sua semelhança com o Bitcoin. No entanto, é improvável que qualquer empresa se candidate a um ETF BCH devido aos seus baixos volumes. A Internet Computer subiu depois que a Bitfinity levantou dinheiro para construir uma rede de camada 2 para Bitcoin.

A venda de tokens Pullix continua

Copy link to section

A Pullix é uma empresa que busca se destacar na indústria de criptomoedas, diferenciando-se de empresas como Uniswap, dYDx e Binance. Ela pretende alcançar isso criando uma bolsa híbrida que combina características tanto de descentralização (DEX) quanto de centralização (CEX).

O objetivo dessa abordagem é proporcionar aos clientes benefícios tanto da descentralização quanto da centralização, garantindo a presença de liquidez adequada no ecossistema. Além disso, visa auxiliar clientes de todo o mundo a negociar ativos digitais com taxas mais baixas e menor slippage.

A Pullix está atualmente realizando uma venda de tokens enquanto constrói seu ecossistema. Os desenvolvedores já levantaram mais de $3,2 milhões de investidores. Esses compradores podem participar usando várias criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum, BNB e Tether. Você pode ler o white paper da Pullix aqui.

Tal como outros ativos, investir na Pullix tem os seus riscos. Por um lado, existem riscos regulatórios, uma vez que a SEC pode argumentar que o token Pullix é um título financeiro. Há também o risco de o token não ter muita demanda quando se tornar público. Isso significa que você deve ter cautela ao usar as melhores estratégias de gerenciamento de risco.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.