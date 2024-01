Os preços do Bitcoin (BTC) caíram após a tão aguardada aprovação dos fundos negociados em bolsa, confirmando um cenário de venda de notícias para a moeda digital líder. Enquanto isso, os principais tokens, incluindo Memeinator (MMTR), Sui (SUI) e Bonk (BONK), baseado em Solana, parecem prontos para tendências de alta nos próximos sete dias.

A queda do domínio do mercado do Bitcoin

A principal criptomoeda testemunhou vendas massivas na região de valor de $46 mil, desencadeando declínios de preço em direção à vizinhança de $42 mil. Além disso, a baixa ocorreu nas últimas 24 horas, à medida que o Bitcoin sofreu liquidações significativas. Isso catalisou quedas em direção a $41,5 mil antes de pequenas recuperações, chegando a valores próximos de $42,6 mil no momento atual.

Além disso, a dominância de mercado do BTC atingiu uma baixa de um mês, chegando a 51,14%. Os declínios podem estar impulsionando os movimentos ascendentes dentro do espaço de altcoins. Em geral, os investidores compram altcoins durante as quedas de preço do Bitcoin.

As quedas contínuas do Bitcoin provavelmente levarão os preços das altcoins a máximos significativos na próxima semana.

Memeinator (MMTR)

O Memeinator continua a consolidar sua presença no mercado à medida que se concentra na legitimidade dentro do mundo criptográfico dos memes. A altcoin permaneceu no radar dos investidores devido a vários desenvolvimentos otimistas, incluindo uma pré-venda bem-sucedida, distribuições aéreas massivas e brindes lucrativos.

Os jogadores interessados podem comprar MMTR pelo preço atual de $0,0186. Isso poderia representar uma oportunidade lucrativa de rentabilidade, pois os analistas esperam que o token ultrapasse os $0,1 até o final de 2024, o que não é impossível quando consideramos o desempenho de concorrentes como Pepe Coin.

Perspectiva de preço Sui

Sui manteve uma perspectiva otimista no último dia, aproximando-se de seu ATH ao superar o nível vital de US$ 1. Os ursos lutaram pelo controle enquanto arrastavam o token da marca de US$ 1,35 para US$ 1,240 durante a redação deste artigo. O sucesso dos vendedores pode catalisar um novo teste da EMA 20, considerando as condições de sobrecompra do Índice de Força Relativa.

No entanto, uma recuperação além da EMA 20 poderia impulsionar os preços do SUI para US$ 2 na próxima semana.

Análise de preço BONK

BONK atraiu participantes do mercado com seu desempenho recente. No entanto, a altcoin permanece limitada depois de não conseguir superar o obstáculo de US$ 0,000017. Ela exibiu alta em US$ 0,00001448, após um salto de mais de 6% no dia anterior.

Enquanto isso, o RSI oscilou perto do nível médio, enquanto a EMA 20d permaneceu um tanto horizontal, não conseguindo fornecer direção aos ursos ou aos touros.

Os touros devem manter BONK além da linha de tendência descendente para garantir o domínio na próxima semana. Tal movimento poderia empurrar o ativo para US$ 0,000023 antes de contemplar novas tendências de alta.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.