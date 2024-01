VanEck liquidará seu ETF de estratégia Bitcoin

VanEck, um dos fornecedores de soluções de investimento cujo ETF Bitcoin à vista recebeu a aprovação da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para negociação, anunciou um grande movimento em relação a um de seus ETFs de futuros aprovados anteriormente.

Um comunicado de imprensa publicado pela gestora de ativos na quarta-feira afirmou que irá dissolver e liquidar o Bitcoin Strategy ETF (XBTF). O conselho de administração da VanEck aprovou esta medida, disse a empresa.

A decisão está alinhada com a aprovação para listagem e negociação do VanEck Bitcoin Trust (HODL) na Cboe BZX Exchange na semana passada. O ETF Bitcoin Strategy, que permitiu aos clientes a exposição a contratos futuros de Bitcoin, também foi negociado na Cboe BZX Exchange.

Por que a VanEck está fechando o ETF baseado em futuros

De acordo com o comunicado de imprensa, a VanEck está fechando e liquidando o fundo negociado em bolsa XBTF com base na sua avaliação do desempenho, liquidez e interesse do investidor do fundo. A empresa também considerou os ativos sob gestão (AUM) do fundo.

“A decisão de liquidar o Fundo foi tomada com base numa análise destes factores e outras considerações operacionais”, diz o comunicado.

Os acionistas têm a opção de vender suas ações XBTF até o fechamento do mercado em 30 de janeiro de 2024, após o qual a Cboe BZX Exchange irá retirá-las. VanEck espera liquidar o ETF por volta de 6 de fevereiro de 2024 e aqueles que continuarem a deter as cotas do fundo até então receberão distribuições em dinheiro.

O ETF Bitcoin Strategy da VanEck foi lançado em 16 de novembro de 2021 após a aprovação da SEC. Os valores compartilhados subiram 31% e 76% nos últimos seis meses e ano, respectivamente. No entanto, foi negociado com queda de 1,2% na manhã de quarta-feira, após as notícias.

Enquanto isso, o VanEck Bitcoin Trust (HODL) caiu 1,7% enquanto o Bitcoin lutava para subir após sua queda após a aprovação do ETF spot.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.