Mantle EcoFund faz investimentos em 6 empresas do ecossistema

Mantle, uma rede blockchain de rápido crescimento com mais de US$ 145 milhões em ativos DeFi, revelou seus primeiros investimentos em ecofundos. Em comunicado, os desenvolvedores disseram que forneceriam US$ 10 milhões para sete empresas que construíssem a plataforma.

Este financiamento será seguido por outro investimento de US$ 30 milhões da Mirana Ventures nos próximos meses. Esses investimentos ajudarão a aumentar a participação de mercado da Mantle na indústria altamente competitiva nos próximos meses.

Os desenvolvedores selecionam Mantle, um roll-up Ethereum por causa de suas taxas significativamente baixas, velocidades mais rápidas, alta escalabilidade e segurança de nível Ethereum. De acordo com o seu site, o seu ecossistema está a crescer rapidamente, com a maioria dos projetos na indústria de Finanças Descentralizadas (DeFI), seguida de infraestruturas.

Alguns dos jogadores mais notáveis no Mantle são Agni Finance, Ondo Finance, FusionX Finance e Stargate. Ao todo, de acordo com DeFi Llama, este ecossistema tem um Valor Total Bloqueado (TVL) combinado de mais de US$ 145 milhões. 16 desses dApps têm mais de US$ 1 milhão em ativos.

Os destinatários deste financiamento estão em indústrias-chave. Merchant Moe Marshals está construindo um centro de liquidez AMM para o ecossistema. A INIT Capital, por outro lado, fisga a rede Mantle com seu mercado monetário líquido. Em nota, o fundador da INIT Capital disse:

“O INIT baseia-se na crença de que a liquidez deve ser uma mercadoria acessível a todos, dado que os mutuários podem construir estratégias inovadoras com a liquidez. O INIT está tentando democratizar o acesso à liquidez não apenas para usuários DeFi, mas também para protocolos com ganchos de liquidez. ”

Butter é uma troca para especulação de degebs, enquanto Renzo permite recompensas compostas seguras de staking de Ethereum.

O maior desafio que Mantle precisará superar é a crescente concorrência na indústria de blockchain. Na quarta-feira, escrevi que o Manta acumulou silenciosamente mais de US$ 430 milhões em ativos logo após o lançamento. Outros concorrentes notáveis são redes como Base, Arbitrum e Optimism.

O token MNT de Mantle reagiu moderadamente ao relatório. Caiu 16,5% em relação ao seu ponto mais alto deste ano, mas permanece 131% acima do seu mínimo de novembro, o que lhe confere uma capitalização de mercado de mais de 2,2 mil milhões de dólares.

