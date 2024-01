A Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) tomou uma posição resoluta contra a listagem de ETFs Bitcoin à vista, alinhando-se com seus regulamentos que consideram criptomoedas ativos inelegíveis para ETFs. Ao mesmo tempo, a recente aprovação de ETFs Bitcoin à vista nos Estados Unidos desperta interesse global.

Enquanto isso, o projeto Meme Moguls introduz uma via de investimento única, com atividades contínuas de pré-venda do MGLS na vanguarda. Este artigo explora a posição do MAS e investiga a alternativa potencial apresentada pelo Meme Moguls.

Forte oposição do MAS aos ETFs Spot Bitcoin

A autoridade reguladora de Cingapura emitiu uma declaração firme proibindo a listagem de ETFs Bitcoin à vista no país para investidores de varejo. A decisão decorre da exclusão de criptomoedas, nomeadamente Bitcoin, como ativos elegíveis para ETFs ao abrigo dos regulamentos de Singapura.

A MAS enfatizou a natureza altamente volátil e especulativa das negociações de criptomoedas, considerando-as inadequadas para investidores de varejo. Apesar dessa restrição, investidores de varejo em Singapura têm um canal para acessar ETFs de Bitcoin por meio de intermediários licenciados no mercado de capitais. Esses intermediários, autorizados pela MAS para investimentos relacionados a mercados no exterior, são obrigados a garantir a divulgação de riscos e realizar avaliações de adequação para os clientes.

A postura regulatória destaca o compromisso da MAS com a proteção dos investidores e alinha-se com sua abordagem cautelosa em relação às negociações de criptomoedas. Essa abordagem é especialmente relevante à medida que o mercado global experimenta um aumento de interesse após a recente aprovação de ETFs de Bitcoin pela Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos Estados Unidos (SEC).

Aprovação de ETFs Spot Bitcoin nos EUA

Embora Cingapura mantenha uma abordagem cautelosa, a SEC dos EUA aprovou recentemente 11 ETFs Bitcoin à vista. Emissores como Grayscale, BlackRock, Fidelity, Invesco e Ark Invest, em colaboração com a Swiss Crypto 21Shares, entraram no mercado de ETF. O lançamento desses ETFs gerou um volume de negociação significativo, com o Bitcoin Trust da Grayscale alcançando o maior volume de negociação no primeiro dia da história, ultrapassando US$ 2,3 bilhões.

No entanto, o presidente da SEC, Gary Gensler, emitiu uma declaração cautelosa, enfatizando que a agência não aprovou ou endossou o Bitcoin. Os investidores foram instados a ter cautela devido aos inúmeros riscos associados ao Bitcoin e produtos relacionados.

Meme Moguls: oferece uma oportunidade alternativa?

