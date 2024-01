O crescimento real do PIB da Índia deve atingir 7% no EF25, diz o governador do RBI em Davos

O cenário económico da Índia deverá experimentar uma recuperação significativa no próximo ano fiscal, conforme previsto pelo banco central do país, o Governador do Banco Central da Índia, Shaktikanta Das.

Falando no Fórum Económico Mundial 2024 à NDTV, Das projetou um crescimento robusto do PIB real de 7%, emparelhado com uma taxa de inflação moderada mais próxima da marca ideal de 4%.

Esta perspetiva otimista surge à medida que a Índia recupera dos impactos tumultuosos da pandemia da COVID-19 e das recentes convulsões geopolíticas.

Recuperação económica e crescimento

O caminho da Índia para a recuperação económica tem sido marcado pela resiliência e adaptabilidade. A nação navegou através dos desafios de uma crise de saúde global e de tensões geopolíticas, emergindo com uma forte trajetória de crescimento.

Das atribui isto à dinâmica sustentada das actividades económicas, prevendo não apenas um aumento temporário, mas um período sustentado de crescimento.

Esta projecção de crescimento do PIB de 7% para o próximo ano fiscal sinaliza a entrada da Índia numa fase de expansão económica a longo prazo, diferenciando-a de muitas outras economias que ainda enfrentam as consequências da pandemia.

Inflação e política monetária

A inflação, uma preocupação crítica tanto para os decisores políticos como para os cidadãos, deverá atingir uma média de cerca de 4,5% no próximo ano, alinhando-se estreitamente com o nível de tolerância do RBI. Esta moderação é atribuída a medidas de política monetária eficazes e a intervenções governamentais oportunas.

A abordagem estratégica do RBI tem sido fundamental para controlar as pressões inflacionistas, garantindo que estas permanecem dentro de limites administráveis. Este equilíbrio entre crescimento e inflação sublinha o papel do banco central na promoção de um ambiente económico estável.

Setores que impulsionam o crescimento

O crescimento económico previsto para a Índia é generalizado, com vários sectores-chave a contribuir para esta perspectiva positiva. As condições de procura agregada permanecem dinâmicas e há um aumento notável nos investimentos.

As despesas de capital tanto do governo como do sector privado foram fundamentais para impulsionar este crescimento. Além disso, espera-se que o sector agrícola, uma pedra angular da economia indiana, tenha um melhor desempenho no próximo ano. A combinação destes factores pinta o quadro de uma economia equilibrada e resiliente, preparada para um crescimento substancial.

Índia no contexto global

Na arena global, a Índia permanece como um “outlier” no meio de um abrandamento generalizado do crescimento. Enquanto outros países continuam a lutar contra as consequências da pandemia e de crises globais como o conflito do Mar Vermelho, a estabilidade macroeconómica da Índia brilha.

Esta resiliência posiciona a Índia favoravelmente na gestão dos desafios e incertezas globais, marcando-a como um interveniente fundamental no cenário económico global.

O papel das fintech no crescimento da Índia

Um aspecto interessante da narrativa económica da Índia é o seu crescente espaço fintech. Inovações como a rupia digital e a plataforma Unified Payments Interface (UPI) atraíram interesse global, sublinhando o progresso do país nas finanças digitais.

Estes avanços não só reforçam o quadro económico interno da Índia, mas também a colocam na vanguarda da inovação financeira global. A previsão económica apresentada pelo Governador do RBI, Shaktikanta Das, reflecte um período de crescimento optimista e estabilidade para a Índia.

