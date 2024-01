Solana (SOL) poderia estender os ganhos acima de US$ 100 depois que os touros testaram novamente o nível chave, com um aumento nas altcoins provavelmente sendo um catalisador positivo. Por outro lado, a Pocket Network (POKT) sofreu uma pressão ascendente significativa nas últimas 24 horas, à medida que o preço atinge o seu nível mais alto desde maio de 2022.

Aqui está uma perspectiva para os dois tokens de criptomoeda, assim como para o Pullix (PLX), a nova exchange híbrida de negociação de criptomoedas que está gerando entusiasmo à medida que sua pré-venda ultrapassa os $3.8 milhões.

Solana (SOL): Franklin Templeton está otimista em relação ao SOL

A perspectiva de preço da Solana sugere que os touros podem ganhar impulso acima de $100 após resistir à tempestade que viu o SOL cair de mais de $123 para mínimas de $87 em 8 de janeiro de 2024. Embora o preço da Solana permaneça vulnerável após ter reduzido uma grande parte do aumento de 800% visto em 2023, os analistas estão otimistas quanto às perspectivas futuras da plataforma de blockchain Layer 1.

Em um caso, a gestora de ativos Franklin Templeton, com ativos de $1,5 trilhão, destacou o crescimento da Solana no quarto trimestre de 2023, que veio acompanhado de atividades impressionantes. Áreas provavelmente a continuar impulsionando o crescimento da Solana em 2024 incluem Redes de Infraestrutura Física Descentralizada (DePIN), finanças descentralizadas (DeFi), moedas meme, NFTs e Firedancer, conforme postado no X.

Na quinta-feira de manhã, SOL estava sendo negociado a $101, com um aumento de 2,7%. Se os compradores fortalecerem e se mantiverem acima de $100, eles poderão mirar a máxima acima de $123 alcançada em 25 de dezembro nas próximas semanas.

A especulação do mercado para mais ETFs à vista depois que a SEC aprovou 11 ETFs à vista de Bitcoin pode ser um fator positivo para SOL.

A Pocket Network (POKT) em alta em meio às previsões de aumento na demanda por RPC

Pocket Network (POKT) é um protocolo que oferece incentivos para as partes interessadas em executar nós RPC. Aplicações descentralizadas (dApps), exchanges, carteiras Web3 e mercados de NFTs utilizam chamadas de procedimento remoto enquanto interagem com dados da blockchain. Os nós RPC desempenham um papel crucial como provedores nesse contexto.

Para POKT, seu protocolo RPC descentralizado está preparado para uma potencial explosão na demanda à medida que as solicitações de retransmissão de comunicação de inteligência artificial (IA) aumentam.

A capitalização de mercado da Pocket Network atingiu $376 milhões, tornando o POKT a 158ª maior criptomoeda hoje, de acordo com dados da CoinGecko. O investidor e analista de criptomoedas Andrew Kang afirma que o crescimento nos mercados de computação descentralizada, disponibilidade de dados e redes de execução pode impulsionar ainda mais a tração da Pocket Network.

Com seu preço atualmente em US$ 0,25 e vendo uma ação de alta, é possível que o próximo alvo seja a área psicológica de US$ 1,00. O preço do POKT ganhou mais de 350% no ano passado. No entanto, permanece bem longe do máximo histórico de US$ 3,11 alcançado em janeiro de 2022.

Pullix (PLX) atrai traders com pré-venda atingindo US$ 3,8 milhões

Pullix é uma plataforma de câmbio de criptomoedas híbrida que visa reunir uma comunidade de usuários interessados em explorar os benefícios da combinação das melhores características de câmbios centralizados (CEX) e descentralizados (DEX).

No cerne de sua funcionalidade está a necessidade de impulsionar a adoção de Finanças Descentralizadas (DeFi) para o próximo nível, incentivando a comunidade a fornecer liquidez. Essa abordagem significa que os usuários podem desfrutar do modelo híbrido de custódia própria e do livro de ordens on-chain, execução rápida e baixo custo de transação.

Além de fornecer acesso ao mecanismo de compartilhamento de receitas da plataforma, o token nativo PLX oferecerá aos detentores várias oportunidades de ganho. Você pode ganhar por meio de staking, yield farming, entre outros benefícios exclusivos disponíveis para os detentores de tokens PLX.

A pré-venda da Pullix está atualmente no estágio 6, com o token custando US$ 0,08 após saltar de US$ 0,04 no primeiro estágio. O estágio atual está 47% esgotado, com um mercado movimentado arrecadando mais de 10 milhões nesta rodada. Os participantes da pré-venda receberão seus tokens no final da pré-venda.

As previsões gerais para uma potencial alta do mercado, combinadas com o aumento do interesse em bolsas híbridas, podem fazer com que o preço do PLX suba significativamente após o lançamento.

Para saber mais sobre este projeto, visite a página de pré-venda da Pullix.

