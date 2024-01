Enquanto o mercado de criptomoedas faz uma pausa após o hype em torno dos ETFs de Bitcoin recentemente aprovados pela SEC dos EUA, duas altcoins – Bitbot e Astar (ASTR) – estão surgindo como concorrentes notáveis para a posição principal de altcoin em 2024.

Bitbot lançou recentemente sua pré-venda de tokens BITBOT, oferecendo aos investidores a oportunidade de possuir um ativo para ganhar moedas. Enquanto isso, Astar tem chamado a atenção com sua impressionante ascensão de preço no último ano.

Astar (ATR): movimento estelar de preços

Atualmente negociado a US$ 0,1712, o ASTR teve um aumento notável de 75,18% no mês passado. Este crescimento complementa seu impressionante aumento de 309% nos últimos 30 dias, posicionando a ASTR como um dos melhores desempenhos do mercado no início de 2024.

Astar fez sucesso no espaço das criptomoedas por suas recentes parcerias com gigantes da indústria como a Toyota e a Operadora Ferroviária Japonesa. Além das parcerias, a Rede Astar também está se preparando para a atualização do Astar 2.0, que se somou aos fatores que catapultaram o preço do ASTR.

A atualização tem como objetivo aprimorar as funcionalidades da rede, promovendo ambições de crescimento de longo prazo para o ASTR.

Interligando o ecossistema Polkadot com Ethereum e Cosmos, a Astar Network funciona como um Parachain Polkadot. Adaptado como um hub Polkadot dApp de múltiplas cadeias, ele oferece suporte a DeFi, NFTs e DAOs, permitindo que os desenvolvedores priorizem o desenvolvimento de aplicativos em vez de preocupações de infraestrutura.

Astar facilita o desenvolvimento de aplicativos descentralizados (dApps) e soluções de camada 2 para desenvolvedores. Ele fornece uma infraestrutura interoperável para a Web 3.0, incentivos financeiros, programas de incubação e suporte técnico. Astar tem como objetivo oferecer soluções otimizadas ao suportar a Máquina Virtual Ethereum (EVM), criando uma parachain que permite que contratos inteligentes EVM e WASM coexistam e se comuniquem.

Com o apoio da Binance Labs e da Coinbase Ventures, a Astar opera em duas camadas. A primeira camada utiliza a estrutura Substrate, enquanto a segunda emprega OVM (Optimistic Virtual Machine) para escalabilidade, enfatizando uma abordagem robusta e versátil.

BITBOT: revolução no trading desencadeada

Enquanto a Astar agita seus casos de uso no mundo real, Bitbot, um bot de negociação do Telegram, lançou em 17 de janeiro sua pré-venda de token BITBOT atraindo a atenção de investidores em criptomoeda.

Com o objetivo de fornecer aos investidores de varejo ferramentas de nível institucional, Bitbot permite que os usuários assumam o controle de seus ativos com segurança.

A pré-venda do BITBOT atraiu atenção significativa na comunidade criptográfica. Com um fornecimento total de 1.000.000.000 de tokens, a pré-venda aloca 30% dos tokens em 15 etapas. No estágio atual, o preço do token é de US$ 0,01, apresentando um ponto de entrada interessante para os primeiros investidores.

A próxima etapa prevê um aumento de preço para US$ 0,0105, mantendo um incremento constante de 5% por etapa. Os entusiastas do Bitbot aguardam ansiosamente as próximas etapas, projetando uma potencial valorização do preço. Essa abordagem calculada garante preços controlados, evitando flutuações especulativas durante a pré-venda.

Conclusão

No mundo acelerado das criptomoedas, há muitas oportunidades para investidores que buscam projetos promissores. A pré-venda do BITBOT da Bitbot e os recentes aumentos de preços da Astar (ASTR) apresentam perspectivas intrigantes.

Embora a Astar impressione com parcerias do mundo real e uma resposta otimista do mercado, a estratégia de pré-venda controlada do BITBOT oferece um caminho alternativo para aqueles que desejam uma entrada antecipada. No entanto, os investidores em criptomoedas devem garantir vigilância devido à natureza extremamente volátil do mercado de criptomoedas.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.