Metacade ($MCADE), o primeiro fliperama de jogos blockchain de propriedade comunitária do mundo, busca avanços em 2024. Os investidores ficarão satisfeitos ao saber que a plataforma atingiu marcos significativos em 2023, previstos para serem continuados em 2024. Isso inclui colaborações com a Polygon Labs, plataformas de jogos e listagem nas melhores exchanges. 2024 pode ser outro ano emocionante para o Metacade, que poderá desbloquear o valor de seu token nativo.

Mais parcerias, lançamentos e desenvolvimentos

O poder da colaboração é enfatizado nas recentes iniciativas do Metacade. Vale a pena revisitar a adição da Polygon, uma L2 em rápido crescimento, que poderia impulsionar significativamente os jogos no Metacade. Ao longo dos últimos anos, a Polygon se tornou um pilar fundamental para empresas que buscam entrar no mundo da Web 3.0. Em particular, a eficiente solução de escalonamento e os custos baixos da Polygon têm sido atrativos. A parceria permite ao Metacade aproveitar a arquitetura da Polygon e alcançar uma rápida adoção.

Após importantes parcerias de jogos em 2023, a Metacade também não mostra sinais de desaceleração. Recentemente, a plataforma fez parceria com a Blockchain Game Alliance e BandZaiGame. A parceria permite que o Metacade crie uma plataforma unificada que conecta jogadores, desenvolvedores e investidores.E há mais alguma novidade?

Metacade continua com seu foco em se tornar um fliperama governado pela comunidade até o final de 2024. Com isso, a equipe traçou planos ambiciosos para o ano. Isso inclui o lançamento de uma nova plataforma, grandes atualizações, bate-papos na plataforma e sistemas de mensagens. A equipe Metacade também está de olho em jogos AR/VR este ano. Também são esperados pools de staking ao vivo e competições semanais, o que pode dar um grande impulso ao token $MCADE.

É claro que o Metacade continuará comprometido com seu objetivo principal de jogos incomparáveis. Como tal, continuará a colaborar com outras entidades para trazer jogos emocionantes para a sua plataforma.

A Metacade vai atrair com suas oportunidades de renda

A tração inicial do Metacade cresceu a partir de suas atraentes oportunidades de renda. Recapitulando, o Metacade permite que os investidores joguem e ganhem. Os usuários também podem participar de torneios de jogos para obter renda passiva adicional. Dar feedback sobre os projetos Metacade também dá aos usuários o direito a ganhos por meio do recurso create2earn.

Além disso, o Metacade é futurista. A tecnologia blockchain abre novas oportunidades de emprego e trabalhos na Web 3.0. Metacade aproveita esse desenvolvimento ao permitir que os usuários encontrem seu próximo emprego por meio de um quadro de empregos na plataforma. A funcionalidade Work2Earn está prevista para ser lançada no primeiro trimestre de 2024 e permanece como um dos principais desenvolvimentos a serem observados.

Por outro lado, a plataforma Metacade foi projetada para ser autossustentável. As empresas da Web 3.0 que publicam empregos no Metacade pagarão uma taxa de publicidade para apoiar a plataforma. Existem também taxas de inscrição em torneios, proporcionando receitas adicionais. Outras empresas também podem lançar seus projetos e jogos no Metacade e pagar uma taxa por isso. Simplesmente, o Metacade é feito para o futuro, reforçando o potencial de investimento do seu token nativo, $MCADE.

$MCADE é um investimento atraente?

Metacade cumpriu a promessa feita desde o lançamento do token na pré-venda. Importantes marcos foram alcançados, incluindo o lançamento da Mainnet. Parcerias foram estabelecidas, mas ainda há mais por vir. 2024 promete ser outro ano emocionante para o Metacade, onde ele poderá mostrar seu potencial. Com marcos-chave programados para o ano, o Metacade pode se destacar como um dos melhores tokens de jogos para investir.

Com um preço de apenas US$ 0,012, o $MCADE tem um preço atraente e pode gerar otimismo positivo em 2024. Combinado com as recuperações projetadas em criptomoedas, o token pode potencialmente explodir em 2024.

No entanto, como observado anteriormente, os investidores devem olhar para o Metacade além do seu valor especulativo. Existem várias oportunidades de ganhos para construir a próxima safra de ganhadores de jogos. E quando isso acontecer, o preço do $MCADE seria sem dúvida desbloqueado. Consequentemente, os analistas reservaram o $MCADE para um ganho de mais de 10 vezes no curto prazo.

