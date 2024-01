Terraform Labs, que já foi uma força no mundo criptográfico, oficialmente entrou com o pedido de falência do Capítulo 11, enviando ondas de choque através do cenário de ativos digitais. Simultaneamente, o projeto Memeinator assume o centro das atenções, ganhando impulso com sua pré-venda de tokens MMTR.

Esta justaposição de desafios financeiros e novos tokens em ascensão marca um momento crítico na criptoesfera.

O pedido de falência do Capítulo 11 da Terraform Labs

A Terraform Labs, criadora da agora extinta TerraUSD (UST), oficialmente entrou com o pedido de proteção de falência do Capítulo 11 nos Estados Unidos da América. No documento de apresentação, a empresa revelou que as estimativas de passivos e ativos variam de $100 milhões a $500 milhões.

O pedido, feito no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito de Delaware, culmina a jornada tumultuada pela qual o outrora proeminente ecossistema Terra passou desde o colapso de sua stablecoin TerraUSD (UST).

Ativos e passivos da Terraforms Labs

Os documentos judiciais revelam as dificuldades financeiras enfrentadas pela Terraform Labs, citando uma gama significativa de passivos e ativos.

O CEO da empresa, Chris Amani, reconheceu os desafios que a empresa enfrenta, expressando confiança na resiliência da comunidade Terra. Amani observou: “Já superamos desafios significativos antes e, contra todas as probabilidades, o ecossistema sobreviveu e até cresceu de novas maneiras após a descentralização”.

Notavelmente, este movimento sem precedentes segue-se a um período turbulento para a Terraform Labs, com batalhas legais em curso, o colapso da Terra Money em 2022 e a prisão e condenação do cofundador Do Kwon no Montenegro em 2023.

O julgamento de Do Kwon e o envolvimento da SEC

Do Kwon, também conhecido como Kwon Do-hyung, enfrenta um julgamento por fraude adiado e remarcado para 25 de março de 2024, após um adiamento concedido pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). As acusações decorrem do colapso da Terra Money, com ações civis inicialmente movidas contra Terraform Labs e Kwon em fevereiro de 2023.

A SEC alega uma “fraude multibilionária de criptomoedas” ligada aos tokens UST e Terra (LUNA). A detenção de Kwon no Montenegro e os subsequentes pedidos de extradição dos EUA e da Coreia do Sul acrescentaram complexidade aos processos judiciais, com rumores a circular sobre potenciais sentenças em ambos os países.

Além da Coreia do Sul e dos EUA, a Terraform Labs e Do Kwon também foram acusadas de uma ação coletiva em Singapura no final de 2023.

Nova moeda meme, Memeinator (MMTR), ganha destaque

À medida que o Terraform Labs navega em seus procedimentos do Capítulo 11, uma nova moeda meme está fazendo ondas à medida que sobe através de sua pré-venda de token em andamento. Memeinator (MMTR), pronto para disputar o primeiro lugar em memecoin com nomes como PEPE, Shiba Inu (SHIB e Dogecoin (DOGE), está atraindo investidores em criptografia em massa. Sua pré-venda lançada recentemente, agora no estágio 13, arrecadou US$ 3.847.780..

Em total contraste com os desafios enfrentados pela Terraform Labs, o Memeinator se posiciona como a moeda meme definitiva, aproveitando a tecnologia de IA e estratégias de marketing inovadoras.

À medida que a pré-venda do token Memeinator MMTR ganha impulso, ela promete dominar o espaço de negociação de memes e introduzir utilidade genuína por meio de produtos como o Memescanner e o Memeinator Game. Os investidores ansiosos por ingressar neste empreendimento inovador podem comprar tokens MMTR no site oficial do projeto.

Conclusão

Enquanto isso, a pré-venda do token MMTR do Memeinator traz uma nova onda de entusiasmo, mostrando a resiliência e a inovação presentes no mundo criptográfico. Investidores e entusiastas assistem com grande interesse à medida que estas histórias contrastantes se desenrolam no palco digital.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.