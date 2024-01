O que você faria com $100? Provavelmente, muitas coisas, mas não quando se trata de investimento imobiliário. Se você quisesse ter uma fatia do setor de $280 trilhões, seria necessário desembolsar uma quantia considerável. Dadas as grandes despesas de capital necessárias, o mercado imobiliário se tornou inacessível para a maioria. A boa notícia é que você não precisa mais investir grandes quantias para ser proprietário de imóveis. Com apenas $100, você pode ter uma parte do mercado que antes era considerado de luxo e fazê-lo crescer com a Everlodge. O token também oferece a oportunidade de multiplicar o investimento em até 100 vezes.

Atualizando propriedade fracionária com Everlodge

Everlodge é um mercado imobiliário habilitado para blockchain que permite a propriedade fracionada de propriedades. A plataforma permite que os investidores possuam uma parte de casas de férias, vilas e hotéis a partir de US$ 100. Vamos usar um cenário hipotético.

Suponha que uma mansão de luxo em Nova York seja avaliada em $10 milhões. Um NFT é criado a partir da propriedade e fracionado em 100.000 unidades. Neste exemplo, cada fração será avaliada em $100. Usando a Everlodge, você pode ser proprietário de uma fração da mansão de luxo de $10 milhões por apenas $100.

A parte emocionante da Everlodge é que cada transação e dado são mantidos de forma segura. Portanto, a transparência é mantida, e não há risco de perda, pois um contrato inteligente respalda os dados. Além disso, se o valor do imóvel aumentar, você obtém uma parcela do novo valor do imóvel.

Qual é a oportunidade única da Everlodge?

A oportunidade óbvia para investir na Everlodge é obter uma participação no atraente setor imobiliário. Você pode investir de qualquer lugar, ganhando exposição em alguns dos mercados imobiliários mais atraentes do mundo.

A Everlodge também desbloqueia outras oportunidades no setor imobiliário. Os investidores podem utilizar as propriedades co-proprietárias como garantia para empréstimos. Isso libera uma liquidez massiva de um pool global de investidores, tornando a Everlodge atraente. Os tomadores de empréstimos podem ter acesso a financiamento rápido, seguro e conveniente por meio da blockchain, enquanto os credores recebem juros.

Existem oportunidades de renda passiva no Everlodge Rewards Club. Essa funcionalidade permite que os investidores ganhem estadias noturnas gratuitas em hotéis e propriedades listadas na plataforma. Se alguém não deseja usar suas férias, pode listá-las de forma lucrativa na Everlodge ou em outros sites de reservas.

Procurando desempenhar um papel no crescimento do ecossistema Everlodge? A plataforma torna possível fazer staking do token nativo para obter uma renda mensal fixa. Os usuários também têm direito a um bônus de juros por fornecer liquidez no lançamento de propriedades.

Everlodge é um investimento de 100x?

O setor imobiliário é um setor antigo, mas melhora a cada dia. Espera-se que o setor cresça 5,2% até 2030. A oportunidade para a Everlodge está em aproveitar o potencial de crescimento e revolucionar a forma como o mercado opera. A Everlodge é esperada para ter um grande sucesso por meio de sua abordagem com blockchain. Como resultado, as previsões indicam que seu token nativo poderia ter uma valorização de até 100 vezes. Por quê?

$ELDG será o token de utilidade no ecossistema da Everlodge. O token é a moeda de pagamento e meio de troca de valor por meio de staking, empréstimos e recompensas. À medida que mais investidores se juntam ao ecossistema, a demanda por $ELDG crescerá, desbloqueando valor.

Embora um ganho de 100x para $ELDG seja especulativo, é alcançável. Os tokens de projetos nobres aumentaram e superaram as estimativas, tornando as previsões realistas.

Você deve comprar o Everlodge na pré-venda?

Everlodge é oferecida por meio de pré-venda, onde o preço do token aumenta a cada etapa. Atualmente, o token está avaliado em $0,029, a partir do preço inicial de $0,01. Comprar na pré-venda é vantajoso, pois permite adquirir tokens a preços atrativos. Investir nas fases iniciais é benéfico para os investidores que desejam garantir valor antes do aumento do token.

