À medida que os preços do Bitcoin, Solana, IOTA e AVAX caem, o que os detentores devem fazer?

O mercado de criptomoedas tem sido um mar vermelho nas últimas duas semanas, à medida que o entusiasmo pelos ETFs Bitcoin diminuiu. O preço do Bitcoin caiu de US$ 49.000 para menos de US$ 40.000. Da mesma forma, altcoins como Solana, IOTA e Avalanche (AVAX) recuaram. Como resultado, muitos longos foram liquidados, enquanto o valor total de mercado de todas as moedas caiu para US$ 1,56 trilhão.

Bitcoin vs IOTA vs Solana vs Avalanche

Por que as criptomoedas estão caindo?

Bitcoin e outras criptomoedas estão quebrando por causa de uma situação conhecida como compre os rumores, venda as notícias. Esta é uma situação comum que acontece em todos os ativos, incluindo ações, commodities e câmbio.

A ideia é que os investidores comprem um ativo com base em rumores e depois se desfaçam dele quando isso acontecer. Nesse caso, todos sabiam que a Securities and Exchange Commission (SEC) aprovaria esses ETFs, principalmente depois de perder o processo da Grayscale .

As chances de aprovação também aumentaram quando empresas como Blackrock, Invesco e Franklin Templeton se envolveram. Estas são grandes empresas do setor de serviços financeiros, onde controlam mais de 13 biliões de dólares em ativos.

Como resultado, o Bitcoin saltou de menos de US$ 20.000 em 2022 para mais de US$ 45.000 antes da aprovação do ETF Bitcoin à vista. Portanto, o dinamismo desapareceu à medida que os investidores se concentram nas entradas e saídas da indústria.

Dados recentes mostram que as entradas foram mais fortes do que o esperado. Os investidores adicionaram mais de US$ 6,5 bilhões em ETFs na primeira semana. Alguns analistas estimaram cerca de 2 mil milhões de dólares em entradas durante este período.

O Bitcoin também caiu devido a alguma pressão de venda da FTX Estate, que vendeu US$ 1 bilhão esta semana.

O que os detentores de criptomoedas devem fazer?

Agora, a preocupação entre os investidores de Bitcoin, Solana, IOTA e AVAX é o que fazer agora que os seus preços despencaram. Os analistas têm opiniões divergentes sobre isso, com alguns recomendando a venda de todos os ativos criptográficos e a mudança para outros ativos, como ações, que atingiram níveis recordes.

All the spot #BitcoinETFs are now in bear markets, defined as a drop of 20% or more from the peak. The biggest loser is $FBTC, down 32%. I think the Vaneck #Bitcoin Trust should change its symbol from $HODL to GTFO. — Peter Schiff (@PeterSchiff) January 22, 2024

Alguns analistas, por outro lado, acreditam que o Bitcoin e outras altcoins irão se recuperar por vários motivos. Primeiro, existem vários catalisadores que podem ter impacto no Bitcoin nos próximos meses. Por exemplo, espera-se que o Fed comece a cortar as taxas de juros este ano, enquanto o Bitcoin será reduzido pela metade em abril. Historicamente, o BTC tende a ter um bom desempenho antes e depois do halving.

Em segundo lugar, os fundamentos do Bitcoin ainda são fortes, com o aumento da procura acompanhado pela queda da oferta. Essa tendência provavelmente continuará nos próximos anos, à medida que os investidores institucionais alocarem parte de seu pó seco ao Bitcoin.

Terceiro, a atual liquidação do Bitcoin está em linha com o que a maioria dos analistas e investidores esperavam, uma vez que o conceito de comprar os rumores e vender as notícias é bem conhecido. Além disso, o Bitcoin tende a recuar acentuadamente à medida que se aproxima de um nível de resistência chave como US$ 50.000. Portanto, estou inclinado para o último lado, onde acredito que o Bitcoin e outras altcoins se recuperarão nos próximos meses. Além disso, os investidores adotaram um sentimento de risco no mercado, como evidenciado pelo desempenho das ações e obrigações. Altcoins como Solana, AVAX e IOTA têm uma estreita correlação com o Bitcoin.

