Os preços do Bitcoin e do Ethereum caíram para menos de US$ 40 mil e US$ 2,3 mil, respectivamente, na manhã de terça-feira. As quedas ocorreram quando as empresas de criptomoedas falidas Celsius e FTX venderam grandes quantidades de ativos criptográficos.

Mas embora a capitalização de mercado global tenha caído à medida que as principais altcoins espelhavam o BTC e o ETH, a tração de pré-venda observada para Bitbot (BITBOT) sugere que o mercado permanece em um território geral de alta.

FTX vende US$ 1 bilhão em GBTC enquanto Celsius envia 13 mil ETH para exchanges

Na segunda-feira, a plataforma de smartmoney de dados on-chain compartilhada pela Lookonchain mostrou que a Grayscale Investments, a empresa por trás do ETF spot GBTC, havia enviado quase 64.000 BTC para a Coinbase Prime desde que os ETFs Bitcoin spot começaram a ser negociados em 11 de janeiro.

As saídas totais do GBTC atingiram mais de US$ 640 milhões na segunda-feira, elevando as saídas acumuladas desde o primeiro dia de negociação do ETF para mais de US$ 2,68 bilhões. Dados on-chain mostram que o patrimônio da FTX realizou a maior parte das vendas do GBTC, com a falida exchange de criptomoedas despejando mais de 22 milhões de ações do GBTC no valor de mais de US$ 1 bilhão.

O preço do Bitcoin tem lutado sob essa pressão e caiu para mínimos de US$ 39.012 em 23 de janeiro.

Em outros lugares, o preço do Ether também sofreu pressão negativa após o recente dumping de ETH. A Ethereum Foundation é uma das que transferiu grandes quantidades de token ETH para exchanges nos últimos dias.

Na segunda-feira, a empresa de empréstimos de criptomoedas falida, Celsius, depositou 13.000 ETH, avaliados em mais de $30,3 milhões na época, na Coinbase. A empresa, que está em processo de reembolso aos credores, também transferiu 2.200 ETH, no valor de mais de $5,1 milhões, para a exchange FalconX.

As transferências coincidiram com uma queda no preço do Ethereum, que caiu para mínimos de US$ 2.250 na terça-feira.

Bitbot atrai traders, pré-venda ultrapassa US$ 300 mil

À medida que o mercado de criptomoedas luta contra as últimas pressões de baixa, os analistas permanecem otimistas quanto ao cenário de longo prazo. Os traders estão, portanto, buscando as quedas como oportunidades de compra, inclusive no mundo dos tokens de pré-venda com descontos significativos.

Ao lado de várias altcoins subvalorizadas, uma das joias mais quentes do mercado hoje é o Bitbot (BITBOT). Este novo bot de negociação do Telegram, que como outros produtos oferece negociação automatizada de criptomoedas por meio do aplicativo Telegram, acaba de lançar sua pré-venda de tokens.

Em menos de uma semana (a pré-venda lançada em 17 de janeiro de 2024), o Bitbot ultrapassou US$ 300 mil, ganhando força em meio à queda mais ampla do mercado.

Por que há tanto interesse na pré-venda do Bitbot?

O grande interesse e participação observados nos últimos dias na pré-venda do Bitbot se devem às principais características do novo bot de negociação que o colocam à frente de bots concorrentes.

Em particular, o Bitbot é uma ferramenta de negociação destinada a todos os traders, independentemente da sua experiência de mercado ou competências de negociação. Um processo de inscrição fácil combinado com os principais recursos do Bitbot, como autocustódia de ativos e scanner de gemas, aumentam o apelo deste aplicativo de negociação baseado em Telegram.

É esse acesso às mais recentes ferramentas de negociação de nível institucional alimentadas por IA e integração de carteira sem custódia (que é fundamental para a segurança e privacidade do usuário) que diferenciam o Bitbot dos bots de negociação atuais, como Unibot, Banana Gun e Maestro.

Com a previsão de que os ETFs de Bitcoin atraiam mais investimentos e o mercado de negociação de criptomoedas esteja posicionado para o halving do BTC, o lançamento iminente do Bitbot pode ser a ferramenta mais importante para os traders. A atual queda de preço pode, portanto, representar uma boa oportunidade de compra para os traders.

A pré-venda, que oferece 300 milhões de tokens aos primeiros usuários, atualmente tem o preço do BITBOT em US$ 0,0105 no estágio 2.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.