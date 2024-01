O token OKB despenca repentinamente 50%, OKX investiga o problema

Precisamente às 09h07 UTC do dia 23 de janeiro, o preço do OKB caiu de US$ 50,69 para US$ 48,36, levando a uma liquidação automática de múltiplas posições com margem. Este movimento repentino de preços causou alta volatilidade, com o OKB atingindo um mínimo de US$ 25,1 USDT em um breve período de três minutos antes de o mercado se estabilizar.

Os usuários do OKX, especialmente aqueles envolvidos em empréstimos flexíveis, negociação de margem e produtos de negociação em várias moedas, suportaram o peso das liquidações anormais, incorrendo em perdas devido aos rápidos movimentos do mercado. A situação levou a OKX a pedir desculpas aos usuários afetados, reconhecendo a natureza incomum do evento e prometendo compensação.

OKX toma medidas rápidas e promete compensação

A equipe da OKX anunciou prontamente seu compromisso de desenvolver um plano de remuneração detalhado nas próximas 72 horas. O plano de compensação visa fazer face às perdas incorridas pelos utilizadores durante as liquidações anormais, demonstrando o empenho da plataforma em mitigar o impacto na sua base de utilizadores.

Today, OKB experienced unexpected volatility. The market has quickly stabilized, and we're actively developing a compensation plan, set to be finalized within 72 hours.



Além disso, a OKX garantiu à sua comunidade que está investigando ativamente a causa raiz do flash crash. A bolsa mencionou que o mercado se estabilizou após o incidente, mas a falta de informações sobre a causa específica deixou os usuários especulando sobre a estabilidade do token OKB e a robustez geral da plataforma OKX.

A bolsa também se comprometeu a melhorar os seus protocolos de gestão de risco, regras de nível de posição de margem e mecanismos de liquidação para evitar futuras liquidações anormais. Este compromisso sublinha a abordagem proactiva da OKX para melhorar continuamente os seus sistemas para o benefício dos seus utilizadores e para garantir a estabilidade geral da plataforma.

Preço OKB no momento desta publicação

Até o momento, o preço do token OKB havia recuperado quase metade do valor perdido, sendo negociado a cerca de US$ 45,9, que está na metade do caminho entre US$ 50,69 e US$ 48,36.

OKB price chart

A queda repentina certamente levantou preocupações dentro da comunidade criptográfica, alguns dos quais perderam muito após a queda. No entanto, a resposta rápida da OKX, o compromisso com a compensação e as medidas proativas para melhorar os protocolos de gestão de risco sinalizam um esforço determinado para lidar com as consequências do flash crash e prevenir tais incidentes no futuro.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.