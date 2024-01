EUR, TRY, NOK, ZAR avançando antes das decisões do banco central

O euro (EUR), a lira turca (TRY), a coroa norueguesa (NOK) e o rand sul-africano (ZAR) estavam em movimento na quarta-feira, à medida que os investidores voltavam a concentrar-se nas reuniões do banco central de quinta-feira. Estas reuniões, as primeiras do ano, irão lançar mais luz sobre o que as autoridades pensam sobre a economia e fornecer mais informações sobre o que esperar ainda este ano.

Decisão do BCE à frente

Copy link to section

Os preços do EUR/USD e EUR/GBP subiram ligeiramente quando o BCE iniciou a sua primeira decisão do banco central de 2023. Esta reunião ocorre uma semana depois de alguns dos seus responsáveis, incluindo Christine Lagarde, terem realizado entrevistas no Fórum Económico Mundial em Davos.

Um tema chave sobre estes responsáveis era que era demasiado cedo para declarar vitória sobre a inflação. Esta opinião foi apoiada pelos dados do Eurostat, que mostraram que a inflação europeia subiu para 2,9% em Dezembro. A inflação provavelmente permanecerá elevada por mais tempo à medida que a crise no Mar Vermelho se intensifica.

O desafio para o BCE é que o bloco também atravessa um grande abrandamento que poderá levar a uma recessão. Como tal, a manutenção das taxas durante demasiado tempo poderá desencadear uma desaceleração mais profunda, mesmo quando a economia dos EUA avança.

Neste caso, a maioria dos analistas espera que o primeiro corte nas taxas do BCE aconteça no segundo semestre do ano. Eles também prevêem pelo menos dois cortes.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

A lira turca ainda está definhando

Copy link to section

Noutros lugares, o USD/TRY e o EUR/TRY permaneceram numa faixa estreita antes da primeira decisão CBRT do ano. Todos eles estão perto de seu máximo histórico, já que os investidores apostam em uma lira mais fraca por mais tempo.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Com a inflação permanecendo teimosamente elevada – terminou o ano em 65% – os analistas esperam que a CBRT continue a aumentar as taxas nesta reunião. Nisto, alguns economistas veem outra taxa entre 100 e 200 pontos base.

O desafio para o CBRT é que os economistas vejam o pico da inflação do país em Maio deste ano. Além disso, embora as taxas de juro sejam atractivas para os aforradores, permanecem muito inferiores à inflação. Isto levou a uma perda de confiança na lira turca, dificultando a atração de compradores.

Decisão do Norges Bank adiante

Copy link to section

O USD/NOK e o EUR/NOK mantiveram-se estáveis nos últimos dias, enquanto os comerciantes aguardam a decisão do Norges Bank. Esta será uma decisão importante sobre as taxas porque têm sido os bancos centrais mais agressivos da Europa. Foi contra a tendência e aumentou 25 pontos base em Dezembro, para 4,50%. Isso os tirou do zero durante a pandemia.

Portanto, com a queda da inflação na Noruega, os economistas esperam que o banco mantenha as taxas inalteradas e evite falar em cortes. Em nota, um analista do JPMorgan disse :

“Não há nenhuma boa razão para um pivô pacífico e uma correção de curso é bastante improvável em reuniões intercalares, dadas as decisões anteriores. O Norges Bank aguardará a reunião de março para tirar conclusões mais sólidas, com base em dados adicionais do lado interno.”

Decisão SARB à frente

Copy link to section

O Banco Central da África do Sul (SARB) será o próximo grande banco central a ser observado na quinta-feira. Esta decisão ocorre num momento em que o par USD/ZAR caiu quase 2% em relação ao seu ponto mais alto este ano. O rand sul-africano teve um desempenho melhor do que outras moedas africanas, como a naira nigeriana , o xelim queniano e o birr etíope.

O SARB provavelmente manterá as taxas de juros inalteradas em 8,25% e possivelmente apontará para um corte nas taxas ainda este ano. Além disso, os dados mais recentes mostraram que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) principal caiu para 5,1%, enquanto o IPC principal permaneceu em 4,5%. Esses números foram melhores que o esperado e ficaram dentro da faixa confortável do banco.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.