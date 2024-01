Decisão da SEC sobre o ETF Ethereum spot da BlackRock adiada para março

A gestora de ativos BlackRock esperará mais pela decisão da SEC sobre seu pedido local de Ethereum depois que o regulador adiou o veredicto por mais 45 dias. Em documento apresentado em 24 de janeiro, um dia antes do 25º prazo, a SEC citou a necessidade de receber mais comentários sobre a mudança proposta nas regras. A SEC declara,

A Comissão considera apropriado designar um período mais longo para tomar medidas sobre a alteração das regras proposta, para que tenha tempo suficiente para considerar a alteração das regras proposta e as questões nela levantadas.

O adiamento significa que a decisão sobre o ETF Ethereum spot da BlackRock deve ser esperada para março. No entanto, analistas acreditam que a decisão poderá esperar mais tempo. De acordo com o analista da Bloomberg, Eric Balchunas, a SEC provavelmente decidirá sobre todos os ETFs Ether em conjunto, como fez com os ETFs Bitcoin à vista. O analista espera uma decisão spot do ETF Ethereum em maio, com a SEC tendo a flexibilidade de exercer vários atrasos ao longo de um período de 240 dias. Os próximos prazos importantes para a SEC são 23 e 24 de maio para inscrições da VanEck e Ark 21Shares, respectivamente. Os registros da Grayscale e da Invesco Galaxy têm prazos em 18 de junho e 5 de julho, respectivamente, e a Fidelity em 3 de agosto.

Expectativas mistas em ETFs Ethereum à vista

Embora o mercado aguarde, sem dúvida, ansiosamente a decisão da SEC, os analistas estão divididos quanto à procura do primeiro de muitos produtos que dão aos investidores exposição direta à segunda maior criptomoeda do mundo. Para o CEO da BlackRock, Larry Fink, os ETFs spot Ether oferecem um caminho direto para a tokenização. O chefe da Coinbase Institutional diz que muitos clientes veem valor nos produtos spot Ether. No entanto, os analistas expressam ceticismo sobre a potencial aceitação dos ETFs Ether, já que muitas instituições podem preferir possuir o ativo Ethereum real. Raoul Pal, CEO da Real Vision, espera que a falta de rendimentos de aposta nos ETFs Ethereum seja um impedimento, levando as instituições a preferirem o ativo Ethereum.

Também são feitas perguntas se a SEC se sentirá confortável em aprovar ETFs Ethereum, como fez com ETFs Bitcoin à vista. O presidente da SEC, Gary Gensler, sugeriu que a maioria das criptomoedas são contratos de investimento e, portanto, estão sujeitos às leis de segurança. No entanto, o regulador excluiu o Bitcoin da controversa classificação, chamando-o de mercadoria. A categorização complica a aprovação potencial de ETFs Ether à vista, cuja clareza tem faltado. Conseqüentemente, o presidente da Aktai, Bill Tai, não espera que a aprovação do ETF Ether seja simples.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.