Detentores de otimismo (OP) obtêm lucros apesar das ações de preços baixistas – detalhes

O mercado de criptografia recebeu esta semana com o pé esquerdo, pois o valor de mercado de todas as moedas digitais despencou 5%, de US$ 1,6 trilhão, para US$ 1,5 trilhão. O otimismo (OP) juntou-se a esta redução, fechando a semana anterior com uma queda de quase 20% no preço até o momento da publicação, com valor de US$ 2,83.

Apesar da trajetória descendente dos preços, os dados mostram que mais de 85% dos detentores de OP obtêm lucros a preços correntes.

Os detentores do otimismo obtêm retornos apesar das quedas de preços

Os dados mais recentes do IntoTheBlock mostram que 87% dos investidores do Optimism estão na categoria lucrativa, apesar da queda no preço do OP da semana passada. Essa é uma métrica impressionante para o projeto, pois demonstra resiliência por parte de investidores leais que conseguem navegar pela volatilidade do mercado.

Além disso, a resiliência dos investidores a longo prazo confirma a sua confiança no crescimento futuro do projecto.

O blockchain do Optimism teve um crescimento impressionante no ano passado. Implementou a atualização Bedrock em 6 de junho de 2023. O hardfork estava entre as propostas detalhadas para o lançamento de uma Superchain com múltiplas plataformas blockchain compartilhando um único software para melhorar a interoperabilidade e segurança.

O hardfork Bedrock visava taxas reduzidas e tempo de depósito, garantindo segurança de alto nível. O otimismo viu um aumento significativo nas transações e no volume após a atualização.

Renascimento da rede de otimismo

Os dados mostram que a solução de escalonamento da camada 2 viu muitas transações em grande escala nas últimas semanas. Os dados do ITB mostram que o número saltou para 421 em 12 de janeiro, atingindo o pico de um ano. Além disso, o número de carteiras com OP ultrapassou o mercado de 1 milhão. Os novos endereços que ingressaram na rede ultrapassaram 1,34 mil nos últimos três meses. A atividade amplificada do usuário é otimista para o token digital.

Além disso, o Optimism se juntou aos 10 principais projetos dos commits do GitHub, destacando o aumento da atividade dos desenvolvedores.

O desenvolvimento contínuo do blockchain durante o ano passado manteve o Optimism à tona, apesar dos amplos desafios do mercado, traduzindo-se em retornos impressionantes para os detentores de OP.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.