A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) adicionou a solicitação da BlackRock para um fundo negociado em bolsa (ETF) de Ethereum (ETH) ao grupo de ETFs de Ethereum spot adiados. Na quarta-feira, a SEC anunciou que adiou a decisão de aprovar ou desaprovar a proposta para março de 2024.

Enquanto isso, apesar da queda no mercado desde a aprovação do primeiro ETF de Bitcoin pela reguladora, o cenário para as criptomoedas permanece predominantemente otimista. Um dos projetos que se destaca mais que outros nesse panorama é o Meme Moguls (MGLS).

Aqui está mais sobre o motivo pelo qual essa situação está ocorrendo.

Atrasos da SEC e recente queda do BTC: analistas dizem que é uma oportunidade de compra

Copy link to section

Embora a notícia de que a SEC havia adiado a aplicação do ETF de Ethereum spot da BlackRock seja negativa, ela não impactou significativamente o mercado de criptomoedas. De acordo com analistas de mercado, a sugestão aqui é que isso foi amplamente esperado.

Notavelmente, o foco maior está em uma possível aprovação no final do ano. Os prazos possíveis incluem maio e agosto, sendo este último o prazo final para a SEC tomar uma decisão sobre o pedido da BlackRock.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Outra observação é que o atraso da SEC para ETFs Ethereum à vista ocorre no mesmo mês em que permitiu 11 ETFs Bitcoin à vista, cuja negociação coincidiu com uma nova correção para BTC e altcoins. Desde que os ETFs à vista começaram a ser negociados, o preço do Bitcoin tem lutado com a pressão de venda.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

O preço da criptomoeda de referência caiu abaixo de US$ 40 mil na quarta-feira, estendendo-se para mínimos de US$ 38.600 nas principais exchanges, registrando uma queda de mais de 13% nas últimas duas semanas.

Embora as quedas possam se estender com o BTC potencialmente testando níveis abaixo de US$ 35 mil e o ETH movendo-se abaixo de US$ 2 mil, a perspectiva geral é que isso forneça novas oportunidades para os investidores. A crescente adoção da criptografia, com as pesquisas mais recentes da Crypto.com mostrando o aumento da propriedade global, contribui para a visão otimista.

Analistas de mercado estão dizendo que as altcoins podem estar preparadas para apresentar desempenho superior nos próximos meses. Além das principais alts, como ETH, SOL e DOT, moedas meme, incluindo Dogecoin, Shiba Inu podem ter grande desempenho.

Os tokens de pré-venda também são um segmento de mercado que continua a produzir joias, uma das quais poderia ser o Meme Moguls.

Meme Moguls no topo entre tokens de pré-venda

Copy link to section

O potencial desempenho superior do Dogecoin e das novas moedas meme virais é a razão pela qual o Meme Moguls (MGLS) está causando tanta onda no mercado hoje.

Como a primeira bolsa de negociação apoiada por memes do mundo, Meme Moguls oferece um ecossistema onde os traders podem aproveitar a onda dos memes em seu benefício

Nesta plataforma, os usuários terão acesso a todos os principais ativos inspirados em memes, aproveitando dados de mercado e tendências em tempo real para maximizar seus lucros com a negociação. A funcionalidade de apostar e ganhar do Meme Moguls também permitirá aos usuários a oportunidade de ganhar tokens MGLS nativos através de staking e outras recompensas da rede.

Para trazer a diversão da cultura meme para o ecossistema, Meme Moguls está incorporando recursos de jogos e metaverso, com os usuários capazes de aprender com os melhores traders da comunidade à medida que liberam suas habilidades de negociação para se tornarem magnatas por seus próprios méritos.

A melhor parte é que um aumento nas moedas meme continuará impulsionando a adoção do Meme Moguls, o que, combinado com a sólida economia de tokens do projeto, o torna um dos tokens meme a serem observados hoje.

O token MGLS é fundamental para o ecossistema Meme Moguls e está atualmente em pré-venda.

Os investidores interessados em se posicionar antes da esperada corrida de alta alocaram mais de US$ 1,9 milhão na pré-venda do MGLS até agora. Você pode comprar este token por US$ 0,0036 no estágio 5 da venda do token e se posicionar para ganhos potencialmente surpreendentes quando ele for lançado no mercado após a pré-venda.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.