Comerciantes de Bitcoin apostam mais de US$ 3 bilhões na corrida de touros do BTC, o que as baleias da Bitfinex sabem?

As baleias Bitcoin na bolsa de criptomoedas Bitfinex aumentaram consistentemente sua posição Bitcoin em maio. Os grandes investidores de carteiras da Bitfinex previram a queda do Bitcoin em abril e começaram a acumular BTC em maio, “comprando na queda”.

Baleias Bitfinex apostam mais de US$ 3 bilhões na alta do Bitcoin

O Bitcoin testemunhou grandes quedas, de até 40% em ciclos anteriores, após o evento de redução pela metade. O BTC se recuperou rapidamente de sua correção recente, retornando acima de US$ 65.500 na segunda-feira, 6 de maio.

Baleias Bitcoin na exchange de criptomoedas Bitfinex cronometraram a correção do Bitcoin. Os grandes investidores em carteiras reduziram suas participações em BTC de 76.000 antes do máximo histórico de março para 42.000, realizando lucros durante o máximo histórico do Bitcoin.

Dados do rastreador de inteligência Datamish mostram que ao longo de abril, as baleias adicionaram aproximadamente 6.165 posições longas (apostas otimistas) em Bitcoin. Na segunda-feira, 6 de maio, o total de posições longas de Bitcoin era de 48.978 BTC, valendo mais de US$ 3 bilhões.

As baleias continuam a reforçar suas posições e acumular posições compradas em Bitcoin em maio. Normalmente, a atividade das baleias Bitfinex é considerada um indicador confiável da tendência de preços do Bitcoin. As posições longas tendem a atingir o fundo no momento em que o preço do BTC atinge o topo local e o inverso é verdadeiro.

A recente queda do mercado é marcada por uma acumulação consistente por parte de grandes investidores. O Índice de Medo e Ganância, uma ferramenta para medir o sentimento geral entre os participantes do mercado, mostra que há “ganância” entre os comerciantes. Normalmente, a “ganância” aumenta o valor de um ativo. O Bitcoin provavelmente está caminhando para ganhos adicionais em maio, à medida que os participantes do mercado agem de forma gananciosa.

Preço do Bitcoin a caminho de atingir US$ 150.000 neste ciclo: Bernstein

Após a recente recuperação do Bitcoin, analistas da Bernstein Research dizem que o BTC “está longe de terminar”. Os analistas reiteraram sua previsão sobre o Bitcoin, afirmando que o BTC está prestes a atingir US$ 150.000 até o final de 2025, no ciclo contínuo.

A taxa de financiamento do Bitcoin está de volta ao território positivo, com base nos dados da Coinglass, sinalizando que o ativo provavelmente está fora do território negativo. Normalmente, as taxas de financiamento negativas estão associadas a resultados pessimistas para um ativo.

A entrada líquida de ETFs Bitcoin Spot é outro catalisador importante que pode influenciar o preço do ativo. Dados dos fluxos de 6 de maio mostram que 3.710 BTC no valor de US$ 236 milhões fluiram para ETFs de Bitcoin, apoiando a tese de recuperação no mercado de criptografia.

No momento em que este artigo foi escrito, o preço do Bitcoin era de US$ 63.362 na Binance.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.