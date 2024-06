Estudo da Visa mostra que apenas 10% das transações de stablecoin são de usuários reais

Embora a adoção da stablecoin esteja em uma trajetória ascendente, um novo estudo da gigante de pagamentos Visa e da plataforma de dados blockchain Allium Labs sugere que apenas 10% podem ser de pessoas reais.

Mais de 90% do volume de transações de stablecoin não são de usuários reais

De acordo com os detalhes de um novo relatório, apenas US$ 149 bilhões do impressionante volume de transações de stablecoin de US$ 2,2 trilhões em abril foram orgânicos. Isso é cerca de 10% do volume mensal.

O restante, mais de 90% do volume total de transações durante o mês, foi devido a bots e atividades comerciais em grande escala. Os detalhes do estudo foram divulgados apenas alguns dias depois que Allium Labs e Visa colaboraram para lançar um painel analítico onchain.

De acordo com detalhes no Visa Onchain Analytics Dashboard, o volume total de transações de stablecoin em blockchains públicos nos últimos 30 dias é atualmente de US$ 2,4 trilhões.

Houve mais de 337 milhões de transações envolvendo stablecoins no período.

Crescimento da moeda estável

Os resultados do estudo da Visa, partilhados num relatório publicado pela Bloomberg na segunda-feira, desafiam a afirmação de longa data de que as stablecoins estão a revolucionar a indústria de pagamentos. Na maioria dos casos, o crescimento das principais stablecoins Tether (USDT) e USDC, que dominam o mercado com mais de 97% da participação total do mercado, apontou para esse fato.

Cuy Sheffield, chefe de criptografia da Visa, comentou sobre isso em abril, quando a empresa revelou sua colaboração com a Allium Labs.

Apesar do pequeno número de volumes genuínos de usuários em pagamentos com stablecoins, os especialistas do mercado estão otimistas quanto ao papel das stablecoins no espaço de pagamentos. Os dados mostram que a contagem mensal de usuários ativos de stablecoins cresceu para 27,5 milhões em todo o setor.

Analistas da Bernstein projetam que o mercado de stablecoins poderá crescer para US$ 2,8 trilhões nos próximos quatro anos. No entanto, a indústria nascente poderá precisar de intensificar esforços para levar o seu principal caso de utilização a pessoas reais.

De acordo com dados da CoinGecko, o valor de mercado das stablecoins atualmente é de pouco mais de US$ 160 bilhões. O USDT registrou um volume de mais de US$ 36 bilhões em 24 horas, enquanto o USDC atingiu mais de US$ 5 bilhões no mesmo período de segunda-feira, 6 de maio.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.