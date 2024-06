GoMining garante investimento de US$ 3 milhões da Bitscale Capital para expandir o inovador protocolo de mineração Bitcoin

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

GoMining, uma empresa de infraestrutura que facilita o acesso à mineração de Bitcoin, levantou com sucesso US$ 3 milhões em uma rodada de financiamento liderada pelo fundo internacional de capital de risco Bitscale Capital.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Investimento para reforçar as operações de mineração globais

Copy link to section

O investimento da Bitscale Capital envolve a aquisição de US$ 3 milhões em patrimônio na forma de tokens GOMINING, a criptomoeda nativa do ecossistema GoMining, e uma coleção de NFTs.

Esses NFTs representam ações da extensa infraestrutura de mineração digital de Bitcoin da GoMining em nove data centers globais.

Este financiamento visa aprimorar a missão da GoMining de oferecer um portal simplificado e fácil de usar para a mineração de Bitcoin, incentivando uma participação mais ampla na busca pelo “ouro digital”.

https://www.youtube.com/watch?v=8HEyZc8AWC8

Inovando com Liquid Bitcoin Hashrate e NFTs

Copy link to section

A abordagem exclusiva da GoMining envolve o protocolo Liquid Bitcoin Hashrate (LBH), onde os NFTs se correlacionam com as ações reais do poder de mineração de Bitcoin da empresa, medido em terahash por segundo (TH/s) e watt por terahash (W/TH).

Essa configuração permite que cada detentor de NFT possua uma parte da capacidade real de mineração de Bitcoin, o que por sua vez gera recompensas diárias em Bitcoin.

Este modelo simplifica o processo complexo e caro de mineração de criptomoedas, eliminando a necessidade de configuração e manutenção individual de hardware de mineração.

Planos de expansão e objetivos estratégicos

Copy link to section

Com uma meta ambiciosa de aumentar o seu hashrate total gerado para 25 milhões de TH/s até meados de 2025, a GoMining planeia expandir a sua atual infraestrutura de data center e estabelecer novas instalações no Norte de África e no Médio Oriente ainda este ano.

Esta expansão faz parte da iniciativa estratégica da GoMining para aumentar a sua capacidade de mineração e melhorar a oferta de serviços aos seus usuários em todo o mundo.

Benefícios para o usuário e crescimento do ecossistema

Copy link to section

O modelo GoMining não apenas libera os usuários dos elevados custos iniciais associados à mineração de criptografia, mas também das preocupações contínuas de manutenção.

Os detentores de NFT são responsáveis apenas pelos custos de energia elétrica, que estão entre os mais baixos do setor, e podem usufruir de descontos adicionais pagando com tokens GOMINING.

A experiência do usuário da plataforma é ainda mais enriquecida por meio de uma interface gamificada que permite aos mineradores empregar diversas estratégias e participar da votação da comunidade.

Reconhecimento da indústria e colaborações futuras

Copy link to section

A nova abordagem da GoMining atraiu a atenção da comunidade criptográfica mais ampla, evidenciada pelo lançamento da primeira coleção de mineradores NFT na blockchain TON.

Estão em andamento planos para uma maior integração com o ecossistema TON, o que potencialmente ampliará o acesso à mineração de Bitcoin para uma das comunidades de blockchain mais ativas.

Perspectiva da liderança

Copy link to section

Mark Zalan, CEO da GoMining, disse:

Temos o prazer de anunciar o início da nossa parceria com a Bitscale Capital e a arrecadação bem-sucedida de US$ 3 milhões em investimentos, que serão direcionados para o desenvolvimento do nosso projeto.

Ele destacou o alinhamento entre a confiança do investidor e o reconhecimento do mercado institucional pelas soluções inovadoras da GoMining.

Este investimento significativo marca um ponto crucial para a GoMining, pois continua a ampliar os limites do que é possível no espaço de mineração de Bitcoin, tornando-o acessível e lucrativo para um público mais amplo.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.