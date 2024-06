Índia suspende tarifas sobre grão de bico, impulsionando exportações australianas

Num movimento significativo para o comércio internacional, o governo indiano anunciou na sexta-feira a remoção das tarifas sobre o grão-de-bico até março de 2025, uma decisão que deverá beneficiar enormemente os produtores australianos e o mercado global de leguminosas.

Suspensão tarifária do grão de bico sincronizada com a época de plantio

A remoção das tarifas, com efeito imediato, alinha-se estrategicamente com a próxima época de plantação de grão-de-bico nas regiões sul e central de Queensland e norte de Nova Gales do Sul da Austrália.

Esta mudança de política é um alívio para os agricultores e comerciantes australianos que têm enfrentado condições de mercado desafiantes desde a imposição de tarifas elevadas em 2017/2018.

Contexto histórico e impacto no mercado

A Índia, o maior consumidor mundial de grão-de-bico, tinha anteriormente fixado as tarifas em exorbitantes 66 por cento, o que afectou drasticamente a dinâmica das exportações, especialmente após o rendimento recorde da colheita da Austrália em 2016-17, de 2 milhões de toneladas.

Desde então, devido a épocas desfavoráveis e tarifas restritivas, nenhuma colheita subsequente ultrapassou 1 milhão de toneladas. No entanto, com as actuais excelentes condições de humidade do subsolo e o acesso renovado ao mercado indiano, a Austrália prevê um rendimento superior a 1 milhão de toneladas este ano.

Respostas da indústria e do governo

A notícia, compartilhada por John Southwell, comissário de Comércio e Investimento do governo australiano no Sul da Ásia, no LinkedIn, foi recebida com entusiasmo por vários setores.

A Grains Australia, em particular, saudou a decisão como um desenvolvimento fundamental tanto para os agricultores australianos como para o mercado mais amplo de leguminosas indianas. Peter Wilson, Presidente do Grains Australia Pulse Council, enfatizou que este resultado mostra os benefícios do envolvimento sustentado e respeitoso com um parceiro comercial importante.

Aumentar a concorrência e a expansão do mercado

Com o levantamento das tarifas, os exportadores australianos de grão-de-bico esperam preços mais estáveis e maior competitividade no mercado.

Prevê-se que a suspensão não só revitalize o comércio de grão-de-bico com a Índia, mas também fortaleça a posição da Austrália noutros mercados importantes, como o Bangladesh, os Emirados Árabes Unidos e o Paquistão.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.