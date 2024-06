Os ETFs de bitcoin de Hong Kong arrecadaram US$ 230 milhões na primeira semana, superando os futuros

A introdução de fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin à vista em Hong Kong marcou um marco significativo, acumulando US$ 230 milhões em ativos sob gestão (AUM) apenas na primeira semana, superando seus equivalentes futuros e refletindo uma tendência global mais ampla em direção à aceitação de criptomoedas.

Acumulação rápida de ativos sob gestão

Os dados da Bolsa de Valores de Hong Kong revelaram que o AUM total para ETFs à vista de ativos virtuais, que incluem Bitcoin e Ethereum, atingiu US$ 273 milhões.

Este número excede notavelmente o AUM de US$ 152 milhões de ETFs de futuros de ativos virtuais em quase 80%, ressaltando o forte interesse dos investidores em exposições diretas a criptomoedas versus estratégias baseadas em futuros.

Principais desempenhos entre os novos ETFs

Entre os produtos recém-lançados, a China Asset Management Co. (China AMC) liderou o grupo com seus ETFs garantindo somas impressionantes logo após o lançamento – US$ 116 milhões para Bitcoin e US$ 19 milhões para Ethereum.

Outros desempenhos notáveis foram vistos pela Bosera International e HashKey Capital, com seu ETF Bitcoin arrecadando US$ 57 milhões e sua contraparte Ethereum US$ 11,6 milhões.

Da mesma forma, a Harvest Global Investment conseguiu atrair cerca de US$ 57 milhões para seu ETF Bitcoin e US$ 11,5 milhões para seu ETF Ethereum.

Contexto dos desenvolvimentos globais

O entusiasmo pelos ETFs Bitcoin à vista em Hong Kong reflete tendências em outras nações onde produtos financeiros semelhantes foram lançados.

Por exemplo, os EUA registaram um interesse significativo nos seus primeiros ETFs de futuros de Bitcoin em 2021, embora o mercado ainda esteja a aguardar a aprovação para ETFs de Bitcoin à vista puro devido a obstáculos regulamentares.

Países como o Canadá e o Brasil lançaram com sucesso ETFs de Bitcoin à vista, despertando um interesse substancial dos investidores, o que abriu caminho para outros mercados seguirem o exemplo.

Implicações para o mercado de criptomoedas

O sucesso dos ETFs Bitcoin à vista de Hong Kong em sua fase inicial sugere um mercado maduro e cada vez mais confortável com estruturas financeiras tradicionais, como ETFs para investimento em ativos digitais.

Esta medida poderia potencialmente levar a uma aceitação e normalização mais generalizadas das criptomoedas nas principais finanças, não apenas em Hong Kong, mas em todo o mundo.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.