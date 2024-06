Relatório da Visa revela que menos de 10% das transações de stablecoin são orgânicas

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

Uma nova análise conduzida pela Visa e pela empresa de análise de dados Allium Labs descobriu que menos de 10% dos volumes de transações de stablecoin são gerados por usuários reais, sendo a grande maioria conduzida por bots automatizados e comerciantes de grande escala.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Atividade orgânica limitada em transações de stablecoin

Copy link to section

O estudo, divulgado pela Bloomberg, investigou aproximadamente 2,2 biliões de dólares em transações em abril e descobriu que apenas cerca de 149 mil milhões de dólares representavam atividades de pagamentos orgânicas genuínas. Esta discrepância gritante destaca a prevalência de atores não humanos nos mercados de stablecoins.

A análise teve como objetivo eliminar as atividades e negociações geradas por bots de grandes entidades para se concentrar apenas nas transações feitas por pessoas reais.

Mercado de stablecoin dominado por grandes players

Copy link to section

O setor de stablecoin, com uma oferta total de mercado de cerca de US$ 150 bilhões, é predominantemente controlado pela Tether (USDT) e pela USD Coin (USDC), que detêm participações de mercado de 75% e 22%, respectivamente, de acordo com a corretora Bernstein.

As stablecoins, que são criptomoedas atreladas a ativos estáveis como o dólar americano, são projetadas para manter um valor constante e estão se tornando cada vez mais significativas no cenário mais amplo da moeda digital.

Desenvolvimentos regulatórios e da indústria

Copy link to section

O foco nas stablecoins se intensificou após anúncios de empresas como o PayPal sobre a emissão de suas próprias stablecoins.

Além disso, é cada vez mais provável que a perspectiva de regulamentação da stablecoin avance no Congresso dos EUA, com o objetivo de estabelecer regras mais claras para seu uso e emissão.

Analisando a complexidade dos dados

Copy link to section

Cuy Sheffield, chefe de criptografia da Visa, observou a complexidade na análise de transações de stablecoin devido aos usos multifacetados de blockchains.

“Há muito ruído nesses dados, visto que blockchains são redes de uso geral onde stablecoins podem ser usadas em uma variedade de casos de uso.”

Crescimento no envolvimento do usuário

Copy link to section

Apesar dos desafios na identificação da natureza das transações, o relatório encontrou uma tendência positiva no envolvimento dos utilizadores.

Houve um aumento relatado no número de usuários ativos mensais de stablecoin, com 27,5 milhões de usuários ativos em todas as redes blockchain.

Isto indica uma crescente adoção e utilização de stablecoins pelo público em geral em meio ao cenário de atividades comerciais automatizadas.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.