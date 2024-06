Análise: Índia manterá controle rígido sobre as exportações de arroz e trigo em meio à persistente inflação de alimentos

À medida que a Índia se debate com a actual inflação alimentar, espera-se que o governo continue a monitorizar e controlar rigorosamente as existências de trigo e arroz, mantendo um controlo apertado sobre a exportação destes cereais cruciais, mesmo depois das eleições gerais.

Monitoramento contínuo em meio ao aumento dos preços

Apesar de uma queda temporária na inflação dos produtos alimentares em Janeiro, os preços subiram novamente em Fevereiro e Março, levando o governo a reforçar ainda mais os controlos da oferta.

Em Março, a inflação alimentar subiu pelo segundo mês consecutivo para 190,6 pontos, marcando um aumento de 7,68% em relação ao ano anterior, segundo dados do governo.

Esta inflação persistente levou as autoridades a exigir declarações semanais das existências de arroz e de trigo por parte dos comerciantes, armazéns, retalhistas e processadores, a partir de Fevereiro e Abril, respectivamente, além de manterem restrições à exportação.

Implicações políticas dos preços dos alimentos básicos

Na Índia, o arroz e o trigo não são apenas alimentos básicos, mas também produtos politicamente sensíveis.

Historicamente, qualquer aumento significativo dos preços destes itens essenciais levou a agitação política.

Tendo isto em mente, os participantes do mercado antecipam que as actuais políticas persistirão mesmo após a conclusão das eleições em Junho, reflectindo a abordagem cautelosa do governo no sentido de garantir a segurança alimentar interna.

Restrições à exportação e implicações globais

A Índia, o maior exportador mundial de arroz e um participante significativo no mercado global de trigo, impôs medidas rigorosas às exportações de grãos.

Em 2022 e 2023, o governo proibiu as exportações de arroz branco não Basmati, impôs um imposto de 20% sobre as exportações de arroz parboilizado e estabeleceu um preço mínimo de exportação para o Basmati em 950 dólares/t.

Estas medidas foram impulsionadas principalmente por expectativas de produção interna mais baixas e afectaram notavelmente os mercados globais, especialmente porque a Índia emergiu como um fornecedor importante após perturbações nas exportações de trigo do Mar Negro devido ao conflito Rússia – Ucrânia.

Potenciais mudanças pós-monção

Olhando para o futuro, a abordagem da Índia relativamente às restrições às exportações poderá mudar após a colheita das monções em Outubro.

Com a Food Corporation of India a reportar stocks de arroz de 53 milhões de toneladas em 1 de Abril – quase quatro vezes o requisito de reserva de 13,5 milhões de toneladas – o governo poderá relaxar as restrições à exportação para evitar um excesso de oferta.

Impacto nos mercados internacionais

As rigorosas políticas de exportação da Índia já começaram a remodelar a dinâmica comercial, especialmente em regiões fortemente dependentes do arroz indiano, como os países da África Ocidental.

A continuação das restrições poderá levar a Índia a perder quota de mercado nestas áreas, afectando não só as economias locais, mas também as redes globais de segurança alimentar.

