Austrália visa dados pessoais de 1,2 milhão de comerciantes de criptografia

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

O Australian Taxation Office (ATO) solicitou às exchanges de criptomoedas do país que entregassem os dados pessoais e detalhes de transações de 1,2 milhão de traders.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

A exigência rigorosa da ATO ocorre em meio a um interesse crescente em criptomoedas em toda a Austrália, informou a Reuters em 7 de maio.

ATO pede às exchanges que entreguem detalhes da conta

Copy link to section

A demanda da administração fiscal pelos detalhes das contas criptográficas visadas está relacionada a uma repressão à possível evasão fiscal por parte dos usuários de criptomoedas. A ATO emitiu um aviso nesse sentido no mês passado, observando que a cooperação com as bolsas ajudará a identificar potenciais evasores fiscais.

Isso incluirá aqueles que não relataram suas transações de ativos criptográficos, inclusive quando vendem por dinheiro e usam os rendimentos para bens e serviços.

A conformidade fará com que as bolsas forneçam informações como nomes dos comerciantes, endereços de contato e data de nascimento. A fiscalização tributária também exigirá que as exchanges entreguem registros completos de transações das contas-alvo.

Embora a adoção da criptografia na Austrália continue em trajetória ascendente, a repressão regulatória às bolsas e outros participantes do mercado aumentou desde que a implosão da FTX abalou o mercado mais amplo.

A administração fiscal tomou nos últimos meses ações legais contra empresas de criptografia não licenciadas. Os reguladores também delinearam novas regras de licenciamento para exchanges de criptomoedas.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.