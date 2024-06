Lucros do primeiro trimestre da Aramco: Grande petrolífera saudita distribuirá US$ 31 bilhões em dividendos, apesar da queda de 14% no lucro líquido

A Saudi Aramco, a gigante petrolífera estatal, anunciou planos para pagar 31 mil milhões de dólares em dividendos aos seus accionistas, incluindo o governo saudita, apesar de ter experimentado um declínio nos lucros no primeiro trimestre devido à redução dos preços do petróleo e dos volumes de vendas.

Lucros caem em meio à dinâmica global do petróleo

No primeiro trimestre encerrado em 31 de março, a Aramco reportou um lucro líquido de US$ 27,3 bilhões, marcando uma queda de 14% em relação aos US$ 31,9 bilhões registrados durante o mesmo período do ano passado.

Este número está alinhado com as previsões dos analistas de acordo com a demonstração de resultados da empresa.

A queda nos lucros reflete desafios de mercado mais amplos, incluindo a flutuação dos preços do petróleo e os cortes na produção da OPEP+.

Estratégia de dividendos em meio a ajustes fiscais

Apesar da recessão, a Aramco continua comprometida com os pagamentos substanciais de dividendos, declarando 20,3 mil milhões de dólares em dividendos básicos para o primeiro trimestre e mais 10,8 mil milhões de dólares em dividendos ligados ao desempenho programados para distribuição no segundo trimestre.

No geral, a empresa prevê declarar dividendos totais de US$ 124,3 bilhões para 2024, dos quais US$ 43,1 bilhões serão vinculados ao desempenho.

Diversificação económica saudita e necessidades fiscais

Os dividendos são cruciais para o governo saudita, que detém aproximadamente 82,2% da Aramco e depende significativamente dos pagamentos da empresa, incluindo royalties e impostos, para financiar os seus ambiciosos esforços de diversificação económica fora do petróleo.

Estas iniciativas fazem parte da estratégia mais ampla do reino para reduzir a sua dependência económica das exportações de petróleo bruto.

Pressões orçamentais e previsões económicas

O actual mercado petrolífero global coloca desafios adicionais à Arábia Saudita, o principal exportador mundial de petróleo.

Com o petróleo Brent a atingir uma média de cerca de 83,50 dólares até agora em 2024 e o Fundo Monetário Internacional (FMI) a prever que a Arábia Saudita precisa de preços do petróleo a 96,2 dólares por barril para equilibrar o seu orçamento, o reino enfrenta um défice orçamental projectado de 79 mil milhões de riais (21,07 mil milhões de dólares) este ano. ano.

Esta pressão financeira poderá levar a atrasos em vários megaprojectos do reino à medida que este enfrenta estas restrições fiscais.

A gestão estratégica das suas receitas petrolíferas e a implementação bem sucedida das reformas económicas são fundamentais à medida que a Arábia Saudita continua a adaptar-se ao cenário energético global em evolução e às suas próprias agendas económicas transformadoras.

