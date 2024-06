Molho secreto da moeda meme: retornos de 1.000x em tokens no ciclo de 2024

As moedas meme são normalmente consideradas mais especulativas do que outras altcoins. No ciclo contínuo, moedas meme na cadeia Solana e Base, os principais ativos por capitalização de mercado como Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) renderam ganhos massivos para os detentores.

Colin Wu, jornalista chinês, relatou recentemente que 138 moedas meme foram registradas no Coinmarketcap em abril de 2024, contra 18 em abril de 2023. A narrativa da moeda meme é 4,6 vezes mais lucrativa do que a próxima narrativa criptográfica de melhor desempenho no primeiro trimestre de 2024, apoiando a tese de que meme as moedas são o molho secreto dos comerciantes no ciclo contínuo.

Por que as moedas meme emergiram como o comércio mais lucrativo

O relatório da CoinGecko analisa as narrativas criptográficas no primeiro trimestre de 2024 e identifica as moedas meme como a narrativa mais lucrativa do trimestre. Com ganhos de mais de 1.300%, as moedas meme estão em primeiro lugar, seguidas de perto pelos Ativos do Mundo Real (RWA).

O frenesi das moedas meme no blockchain Solana elevou a capitalização de mercado dos 10 principais tokens meme quase 800% no primeiro trimestre de 2024, conforme visto no relatório. WIF, BONK, MEW, POPCAT, BOME, MYRO, SLERF, WEN, BODEN e SAMO estão entre as principais moedas meme da cadeia SOL.

Capitalização de mercado da moeda meme Solana no primeiro trimestre de 2024

Laura Shin, apresentadora do podcast Unchained, recentemente desvendou a tese de investimento por trás das moedas meme neste ciclo, em um episódio intitulado “Por que os Memecoins foram o comércio de criptografia mais lucrativo de 2024: Ansem e Kelxyz”. Apesar de controversa, a classe de ativos ultrapassou os 50 mil milhões de dólares em capitalização de mercado.

Ansem, comerciante e analista de criptografia, diz que há valor nos memes e na cultura da Internet. Quando os memes se tornam extremamente populares, eles obtêm valor do espaço mental e do reconhecimento entre as pessoas. As moedas criptográficas e memes estão agora “financeirizando” as tendências da mídia social. A distribuição de moedas meme é interessante por si só, pois projeta tokens de lançamento aéreo para influenciadores e entidades para obter exposição e atenção dos participantes do mercado.

As moedas meme normalmente não têm inflação, apostas ou outras utilidades. A maioria das moedas meme provavelmente estará em plena circulação e a questão mais importante, ao avaliar se são prováveis retornos de 1.000% ou mais, é qual porcentagem dos tokens a equipe possui.

Normalmente, o alcance e a intensidade de um meme determinam a atenção, a participação no mercado e o valor que ele conquista entre os participantes do mercado.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.