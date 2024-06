A liquidação do Bitcoin após o halving não foi inesperada, diz Anthony Pompliano. Ele é o fundador da Pomp Investments.

O que Pompliano disse em entrevista à CNBC

O BTC agora tem seu MA de 200 dias em um nível recorde, apesar da volatilidade recente, o que sugere que a maior criptomoeda do mundo “continua com tendência de alta no longo prazo”, acrescentou ele em entrevista à CNBC hoje.

Pompliano observou que o GBTC – o maior fundo de Bitcoin do mundo recentemente viu entradas de US$ 63 milhões após 78 dias consecutivos de saídas, o que também mostra um quadro bastante otimista do que esperar do Bitcoin daqui para frente.

Curiosamente, seus comentários otimistas podem ser um bom presságio para outros ativos criptográficos, incluindo os recentemente lançados como o KangaMoon, uma vez que o Bitcoin tende a definir a direção para o mercado cripto em geral.

Então, vamos explorar e saber mais sobre o KangaMoon.

KangaMoon está atualmente em pré-venda

KangaMoon pode ser um investimento interessante para quem tem restrições de capital.

Isso ocorre porque sua moeda nativa, chamada $KANG, custa apenas US$ 0,0196 no momento da escrita. Ao contrário do Bitcoin, portanto, ele oferece meios para aproveitar a esperada força no mercado criptográfico por apenas alguns centavos.

Além disso, se você decidir investir no KangaMoon hoje, você também receberá um bônus de 10% sobre o seu investimento.

Lembre-se de que o $KANG está atualmente em pré-venda. Portanto, o potencial de valorização que normalmente ocorre quando uma moeda é lançada em uma exchange de criptomoedas será uma vantagem para você se decidir construir uma posição antes que a pré-venda termine. Clique aqui para saber mais sobre KangaMoon agora.

$KANG pode ser usado de outras maneiras

Vale a pena mencionar aqui que possuir a moeda nativa KangaMoon é mais aventureiro do que possuir um Bitcoin, por assim dizer.

Isso porque o retorno não se limita à valorização do preço com $KANG. Na verdade, você pode usar o token para ganhar dinheiro por outros meios – incluindo participar de competições ou apostar em competições realizadas na plataforma.

Então, é claro, existem itens no jogo que você pode ganhar, desde que tenha uma posição no KangaMoon.

$KANG arrecadou cerca de US$ 6,3 milhões em sua pré-venda até agora. Portanto, você pode ter certeza de que não está investindo em um token cripto que praticamente não tem demanda. Detalhes do KangaMoon e sua moeda nativa $KANG estão disponíveis no site neste link.

Por que os especialistas estão otimistas no mercado de criptomoedas?

Os especialistas estão otimistas em relação ao Bitcoin e – por extensão – aos ativos criptográficos em geral para 2024, pois há mais de um catalisador que poderia ajudar esse mercado este ano.

Primeiro, a SEC aprovou os fundos negociados em bolsa. Portanto, sabemos que o lado da demanda da indústria de criptomoedas permanecerá forte no futuro. Em segundo lugar, o lado da oferta também significa força após o recente halving.

E, finalmente, há a Federal Reserve dos EUA que pode ter deixado as taxas inalteradas (leia mais) na sua recente reunião, mas manteve vivas as esperanças de cortes nas taxas para 2024.

As criptomoedas, incluindo o $KANG, podem atrair mais interesse quando o banco central recorrer a uma maior leniência na sua política monetária. Interessado em investir no KangaMoon hoje? Clique aqui para explorar como.